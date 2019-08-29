В 23 школах Ленобласти ограничат использование смартфонов на уроках

С 1 сентября 23 школы Ленинградской области начнут эксперимент по ограничению использования учениками мобильных телефонов. Проект Рособрнадзора и Роспотребнадзора будет согласован с родителями и педагогами для тог, чтобы исключить «навязывание каких-либо решений».

«Мы включились в эксперимент, который проводят Рособрнадзор и Роспотребнадзор по использованию мобильных устройств, мобильных телефонов. Мы выбрали 23 образовательных организации Ленинградской области, где в рамках эксперимента будут отрабатываться управленческие, организационные технологии применения тех рекомендаций, которые дают нам Рособрнадзор и Роспотребнадзор», — заявил председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

Формат эксперимента будет прорабатываться по мере его проведения — так, родителям и преподавателям будет предложено выбрать, ввести запрет на использование телефона во время уроков или в течение всего дня. Тарасов также отметил необходимость регламентации использования смартфонов в школах. Уже сейчас в Ленинградской области действует проект «Электронная школа», в рамках которого некоторые учреждения наоборот разрешают использование гаджетов и закупают для этого специальные планшеты с предустановленными на них учебными материалами.

«Ребята работают на планшетах непосредственно в самой школе, бумажный учебник у них находится дома, соответственно, им не нужно носить их в школу — это легче. Второе - все эти планшеты интерактивны, поэтому здесь это повышает мотивацию ребят к изучению того или иного предметов», — пояснил Тарасов.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить ученикам носить с собой в школу смартфоны. По мнению Матвиенко, в учебных заведениях «нет условия для хранения» мобильных телефонов. Свое предложение Матвиенко вынесла на обсуждение заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также предложила создать рабочую группу по вопросу о порядках использования телефонов на территории школ.