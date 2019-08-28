1 сентября в Библиотеке имени Гоголя на Среднеохтинском проспекте, 8 стартует неделя науки. В этом году фестиваль разделен на три блока — «Экология», «Космос» и «Человек», в программе которых пройдут VR-сеансы, science-баттлы и кинопросмотры.

В первый день фестиваля пройдет мастер-класс «Встречаем по обложке», в рамках которого можно дать новую жизнь любимому старому изданию с обветшалой обложкой. В арт-холле покажут серию проекта «Наша планета» от Netflix, а участники экологического движения «РазДельный Сбор» откроют музей вторсырья и покажут, «что из чего сделано и как выглядит процесс переработки».

7 сентября состоится лекция от заведующей Обсерваторией петербургского планетария Марии Смирновой о главных новостях из мира астрономии. Научный журналист и популяризатор пилотируемой космонавтики Дмитрий Олиферович проведет лекцию «Лунная гонка 2.0 и будущее пилотируемой космонавтики», а практикующий психолог Мария Разыгрина — иммерсивную встречу «Почему мы такие: индивидуальность человека».

В рамках недельного фестиваля науки состоится science-баттл «КПТ vs психоанализ — битва в условиях научно-доказательного подхода», участниками которого станут спикер Общества скептиков и психолог Константин Кунах и психотерапевт, адепт научно-доказательного подхода Сергей Мельников. А для тех, кто хочет быть поближе к звездам, в сквере у библиотеки установили телескоп — каждый вечер с 18:30 с его помощью можно понаблюдать за небесными телами.

В библиотеке также пройдут VR-сеансы от проекта «Их глазами» — мероприятие для тех, кто хочет больше узнать об этическом осмыслении проблемы промышленного производства мяса. Видео для проекта снимались на протяжении 18 месяцев в Великобритании, Германии, Испании, Мексике и Италии — озвучили повествование актриса серии фильмов о Гарри Поттере Эванна Линч, актер сериала «Аббатство Даунтон» Питер Иган и гитарист No Doubt Тони Кэнел.

Неделя науки в Библиотеке имени Гоголя на Среднеохтинском проспекте, 8 пройдет с 1 по 8 сентября. Вход на все мероприятия бесплатный. Подробная программа и регистрация на события — здесь.