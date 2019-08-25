Абитуриенты СПбГУ установили рекорд по среднему баллу для поступления в вуз

В 2019 году будущие студенты Санкт-Петербургского государственного университета поставили рекорд: средний проходной балл составил 92,49. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Для сравнения в прошлом году он был равен 91,7, а в 2017 – 90,75. Как минимум по одному предмету поступившие в СПбГУ набрали сто баллов. Одой абитуриентке, зачисленной на программу «Математика, алгоритмы и анализ данных», удалось получить высший балл ЕГЭ по четырем предметам: информатике, математике, физике и русскому языку. Другой абитуриент, зачисленный на «Современное программирование», получил 100-балльный результат по трем предметам: информатике, математике и русскому языку.

В 2019 году наибольшим спросом среди поступающих пользуются специальности «Нефтегазовое дело», «Современное программирование», «Управление персоналом», и «Международная журналистика».