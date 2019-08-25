Абитуриенты СПбГУ установили рекорд по среднему баллу для поступления в вуз
В 2019 году будущие студенты Санкт-Петербургского государственного университета поставили рекорд: средний проходной балл составил 92,49. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Для сравнения в прошлом году он был равен 91,7, а в 2017 – 90,75. Как минимум по одному предмету поступившие в СПбГУ набрали сто баллов. Одой абитуриентке, зачисленной на программу «Математика, алгоритмы и анализ данных», удалось получить высший балл ЕГЭ по четырем предметам: информатике, математике, физике и русскому языку. Другой абитуриент, зачисленный на «Современное программирование», получил 100-балльный результат по трем предметам: информатике, математике и русскому языку.
В 2019 году наибольшим спросом среди поступающих пользуются специальности «Нефтегазовое дело», «Современное программирование», «Управление персоналом», и «Международная журналистика».
Ранее стало известно, что в СПбГУ перестанут отчислять студентов за «проваленные» экзамены. Нововведения, предложенные Министерством науки и высшего образования РФ, дают возможность учащимся в Санкт-Петербургском государственном университете пересдавать экзамены по неограниченному количеству дисциплин. Кроме того, в университете появится военный учебный центр, до этого существовавший в качестве бывшей военной кафедры. Так, после окончания вуза выпускники смогут получить офицерские должности.
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