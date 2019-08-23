С 1 сентября этого года в российских школах начнут преподавать сексуальное воспитание. Правда, пока только в нескольких учреждениях: пилотный проект дисциплины получил название «Психология» и будет совмещать в себе элементы одноименной науки, основ безопасности жизнедеятельности, сексуального воспитания, а также просвещения о вреде наркотиков.

Учебники по новому школьному предмету утверждены министрами здравоохранения и просвещения. «Многие родители детям ничего не рассказывают. Особенно девочкам — о том, что у них должны появляться менструации. А девочки страшатся этого. Подростки должны быть готовы к этому. Представьте себе, когда у детей начинается переходный возраст и у ребенка на лице появляются прыщи. По идее, должно быть так, чтобы преподаватель или психолог сказал им: этим летом у вас должны появиться прыщи, оттопыриться уши, ломаться голос. Это должно быть: вы растете», — рассказал Daily Storm главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе.

На уроках школьники также будут учиться общаться друг с другом, дружить, вести себя в обществе сверстников — им также постараются объяснить, как важна человеческая жизнь и почему ее нельзя подвергать опасности. Преподаватели проведут «профилактику буллинга», а также объяснят вред наркотических веществ.

По словам Кекелидзе, положительные рецензии о подготовленных учебниках выдали министр здравоохранения Вероника Скворцова и министр просвещения Ольга Васильева. «Они рассматривали эти вопросы, были получены положительные рецензии, и сейчас наступил третий этап — пилотного исследования. В нескольких учебных заведениях ученикам 3-4-х классов, или только 3-х классов, будет преподаваться предмет», — добавил он.

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что общественное обсуждение нового предмета не проводилось — по ее мнению, каждая семья должна самостоятельно решать, когда и что именно нужно узнать их ребенку. «Что касается сексуального просвещения, особенно раннего, то подавляющее большинство родителей выступают против. Большинство родителей категорически против того, чтобы это было в обязательном порядке, пусть вводят факультативно, чтобы родители могли решить сами. Мы не видели эту программу. Мы не должны быть ханжами, но всему свое время», — заявила она.