К Земле приближается астероид 2019 OU1 — размером с пирамиду Хеопса! Уже 28 августа небесное тело диаметром в 160 метров окажется в 40 раз ближе к Земле, чем планета Венера — на расстоянии около 1 миллиона километров.

Не паникуем: Роскосмос заверил, что он «не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества». Отслеживает астероид 2019 OU1 главный информационно-аналитический центр автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. Согласно данным измерений, потенциально опасным расстоянием может считаться менее 384 тысячи километров — расстояние, аналогичное радиусу орбиты Луны или меньше.

«Обнаруженный астрономами астероид 2019 OU1, сближающийся с Землей, не представляет никакой опасности для нашей планеты и человечества. Максимальное сближение космического объекта с Землей произойдет 28 августа 2019 года и составит 1 миллион километров. Даже учитывая, что данное расстояние в 40 раз меньше, чем расстояние от Земли до Венеры, факт сближения астероида не несет никакой угрозы и представляет интерес только с научной точки зрения», — отметили в Роскосмосе.

Напомним, в 2017 году к Земле приближался астероид в форме черепа — впервые он пролетел мимо нашей планеты в 2015 году на Хеллоуин (совпадение?). В мае 2018 года с Землей сблизился на минимальное расстояние астероид-призрак 2010 WC9, ранее потерянный астрономами, а в декабре к планете летел «праздничный» астероид-бегемот. Ранее астрономы из СПБГУ также нашли 100 вариантов столкновения крупного астероида с Землей и 18 сценариев столкновения с Луной, а еще собрали уточненные данные о траектории движения нескольких миллионов небесных тел.