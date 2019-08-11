В России утвердят национальный стандарт на школьную форму

В России к 2020 году появится национальный стандарт на школьную форму. Об этом рассказал «Известиям» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «В стандарте будут прописаны параметры воздухопроницаемости и гигроскопичности ткани и подкладки», — поделился он.

Кроме того, в документе будут прописаны требования к прочности и стойкости материалов, способности образовывать катышки, а также изменению в размерах после стирки. Эти меры необходимы для того, чтобы избежать «эффекта скафандра», когда школьникам некомфортно из-за синтетических материалов. ПНСТ утвердят на ограниченный срок —чтобы проверить перечисленные требования на практике перед принятием ГОСТа.

При этом нормы для такой одежды должны быть более строгими, чем для обычной, считает чиновник. Эксперты сообщают, что 80% рынка заполняют некачественные и небезопасные вещи для учеников.