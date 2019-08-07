Ученые из СПбГУ собрали уточненные данные о траектории движения нескольких миллионов небесных тел

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета проанализировали данные о траектории движения и точном расположении нескольких миллионов небесных тел, полученные от европейского космического телескопа Gaia. Процесс занял несколько месяцев и продолжается до сих пор, но уже сейчас можно ожидать, что информация приблизит ученых к решению проблемы скрытой массы.

С помощью телескопа Gaia были получены снимки звездного неба, после анализа которых сотрудники СПбГУ смогли более детально определить координаты местоположения нескольких миллионов звезд и их движение в пространстве. Таким образом им удалось получить уточненную модель галактики Млечного пути.

«Мы получили «сырые» данные в инструментальной системе координат относительно самого космического аппарата. Их нужно было преобразовать в небесную систему координат, уравнять и определить их движение. Нужно было создать алгоритмы для обработки, отладить их, пропустить через них данные и систематизировать результаты», — рассказал исполняющий обязанности заведующего кафедрой астрономии СПбГУ Сергей Петров.

Полученные данные были обработаны с использованием технологии Big Data в течение нескольких месяцев, при этом процесс продолжается до сих пор. Обновленная модель галактики в дальнейшем приблизит ученых к решению проблемы скрытой массы небесного тела — в настоящий момент известно только 4% общей массы, остальное же находится вне поля видимости.

Напомним, в 2018 году петербургский студент взял золото на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Ранее Астрономы из Калифорнийского технологического института Майкл Браун и Константин Батыгин нашли новые доказательства существования гигантской «планеты X». А в 2017 году ученые из NASA сообщили, что три из семи планет, обнаруженных у звезды TRAPPIST-1, находятся в обитаемой зоне и потенциально могут иметь воду и быть пригодными для жизни — специально для «Собака.ru» открытие прокомментировал сотрудник Пулковской обсерватории и лектор Петербургского Планетария Максим Ховричев.