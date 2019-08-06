Уроки по игре в шахматы внесли в обязательную школьную программу. Уже с 1 сентября российские первоклассники начнут обучаться данной интеллектуальной игре по 33 часа в год.

Министерство просвещения России готовило изменения с 2017 года. Уже в апреле 2019-го около половины российских школ, 18 тысяч, внесли уроки по игре в шахматы в свою образовательную программу. Перевести все школы страны на интеллектуальный спорт планируют с 1 сентября — программы и учебники готовы, в настоящий момент проходит дополнительная подготовка преподавателей.

Первоклассники будут изучать дисциплину 33 часа в год, со второго по четвертый классы — на час больше. Сообщается, что новый предмет не создаст дополнительной нагрузки на учеников — уроки будут проводиться вместо третьего урока физкультуры, который многие учителя и родители критиковали как «избыточный».

Согласно статистике, игра в шахматы повышает показатели успеваемости на 35-40%. Интеллектуальный спорт способствует развитию способности к аналитике, планированию и быстрому мышлению. «Я убеждена, что в школе должны играть в шахматы. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка», — говорит Министр просвещения РФ Ольга Васильева.