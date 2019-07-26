Энтузиасты космоса и исследователи-любители из России планируют отправить на лунную орбиту аппарат для поиска свидетельств предыдущих лунных миссий — американских «Апполонов» и советских «Луны» и «Луноходов». В 2015 году они успешно провели краудфандинговую кампанию и собрали средства, а теперь показали модель аппарата.

Идея запуска исследовательского аппарата на Луну принадлежит идеологу Виталию Егорову, главным конструктором проекта выступил Петр Кудряшов. С 2015 года аппарат претерпел множество изменений в технической части — снизилась масса, поэтому самостоятельный полет с геостанционарной орбиты больше не доступен.

«Мы прошли несколько итераций разработки. Перепробовали три конструкции телескопа, два типа двигательных установок, три типа радиокомплекса, два типа двигателей-маховиков», — рассказали в интервью «Медузе» создатели проекта. При этом они утверждают, что, несмотря на все изменения, параметры камеры-телескопа зонда будут рекордными — разрешение в 25 сантиметров на пиксель при 50-километровой высоте орбиты аппарата.

Планов на постройку собственной ракеты для запуска аппарата у создателей нет — они рассчитывают отправить зонд на орбиту бесплатно, в качестве попутной или тестовой нагрузки. Привилегию дать аппарату имя также планируют продать спонсору в обмен на финансовую поддержку проекта. Пока неизвестно, кто станет изготовителем аппарата, однако специальный бортовой компьютер спроектирован и состоит из устойчивых к космической радиации компонентов.

Напомним, ранее на официальном YouTube-канале Дэвида Боуи появилась ремастер-версия клипа на песню Space Oddity, которая в этом году отмечает свое 50-летие. Выход композиции в 1969 году совпал с высадкой экипажа «Аполлона 11» на Луну — Би-Би-Си не использовала ее в своих трансляциях до того, пока космонавты не приземлились на Землю.