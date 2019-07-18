Статистика дня: 68% россиян считают высшее образование необязательным условием успешной карьеры

Большинство россиян — 68% — считают наличие высшего образования необязательным условиям для успешной карьеры. 65% жителей страны также не согласны с утверждением, что отсутствие «корочки» обрекает на низкооплачиваемую и непрестижную работу.

76% россиян в возрасте от 18 до 25 лет говорят о завышении значимости высшего образования. Респонденты постарше, от 25 до 44 лет, солидарны — так же считают 74% опрошенных. Как во времена «перестройки», так и сегодня россияне не считают, что образование оказывает существенное влияние на материальное благополучие человека. В 1991 году таких ответов было 47%, в 2019 — 70%.

Необходимостью учебу в университете называют 18% россиян — потому что «так принято». При этом 44% опрошенных считают высшее образование инструментом для успешного трудоустройства, 26% — для карьерного продвижения, 22% — для профессионального самосовершенствования.

Еще немного статистики. Больше половины россиян, а именно 55%, ни разу не были в театре, консерватории или музее — столько же почти не читают или вообще не читают книги. Только 11% жителей страны считают нормальным дружественные поцелуи двух мужчин при встрече — 86% респондентов считают такой жест неуместным. 47% жителей страны выступили за равные права для сексуальных меньшинств. 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов. А еще выпускникам российских университетов перестанут выдавать бумажные дипломы.