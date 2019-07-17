Ученые Neuralink создали гибкие «нити» толщиной в четыре-шесть микрометра, которые вживляются в мозг при помощи игл. Для того, чтобы безопасно довести технологию до мозга, компания разработала специального робота-нейрохирурга. Он аккуратно перфорирует череп и, избегая кровеносных сосудов, внедряет «нити» в мозг. В будущем от дрели планируют отказаться в пользу лазерной хирургии. После имплантации «нити» начинают мониторинг активности мозга. Полученные данные передаются на небольшое устройство, расположенное за ухом, которое, в свою очередь, отправляет информацию на компьютер.

Как показывают результаты первых испытаний, роботы-нейрохирурги проводят операции успешно в 87% случаях, и уже сейчас использование подобной системы позволяет передавать информацию в 10 раз быстрее любых сенсоров. Всего за время тестирования новой технологии было проведено 19 операций на крысах, однако уже во втором квартале 2020 года компания Neuralink планирует начать применять технологию на людях — для этого ученые должны получить разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.