Компания Neuralink Илона Маска разработала способ вживления компьютера в человеческий мозг
Компания Neuralink, являющаяся стартапом американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, разработала способ вживления компьютера в человеческий мозг. Уже сейчас использование подобной системы позволяет передавать информацию в 10 раз быстрее любых сенсоров.
Ученые Neuralink создали гибкие «нити» толщиной в четыре-шесть микрометра, которые вживляются в мозг при помощи игл. Для того, чтобы безопасно довести технологию до мозга, компания разработала специального робота-нейрохирурга. Он аккуратно перфорирует череп и, избегая кровеносных сосудов, внедряет «нити» в мозг. В будущем от дрели планируют отказаться в пользу лазерной хирургии. После имплантации «нити» начинают мониторинг активности мозга. Полученные данные передаются на небольшое устройство, расположенное за ухом, которое, в свою очередь, отправляет информацию на компьютер.
Как показывают результаты первых испытаний, роботы-нейрохирурги проводят операции успешно в 87% случаях, и уже сейчас использование подобной системы позволяет передавать информацию в 10 раз быстрее любых сенсоров. Всего за время тестирования новой технологии было проведено 19 операций на крысах, однако уже во втором квартале 2020 года компания Neuralink планирует начать применять технологию на людях — для этого ученые должны получить разрешение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
Напомним, ранее эксперты подсчитали, сколько стоила бы поездка на вакуумном поезде Илона Маска Hyperloop из Петербурга в Москву. При этом построить систему оказалось дешевле, чем Высокоскоростную магистраль. Однако Маск занимается не только новейшими технологическими разработками. Его Twitter-аккаунт стал настоящей сокровищницей юмора, популярной у наших соотечественников после того, как предприниматель начал отвечать по-русски (но после зачем-то решил удалить микроблог). Первый раз Илон Маск обратился к россиянам 13 февраля — он твитнул «хаха, офигенно» по-русски в ответ на обращение к нему телеканала НТВ «Как тебе такое, Илон Маск?». 3 марта предприниматель поблагодарил за поздравления «от имени российских энтузиастов» с запуском новейшего космического корабля многоразового пользования Crew Dragon компании SpaceX.
Маск также выступил в защиту российского ракетостроения. В своем Twitter-аккаунте он ответил на «нападки» издания Ars Technica в сторону «Роскосмоса» — и назвал российские ракетные двигатели лучшими в мире на данный момент (from Russia with love!). Он отвечал на твиты русскими мемами — ранее в своем Twitter-аккаунте он ответил на заметку о фестивале SXSW, который в это время проходит в американском штате Техас — отправив картинку с мемом из России. А еще он использовал в своей письменной речи русские поговорки. Хотите знать, где собака зарыта и почему кур доят?
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