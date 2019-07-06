Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предложило создать отечественный аналог «Википедии». Проект «общенационального интерактивного энциклопедического портала» будет субсидироваться из федерального бюджета и включать платные подписки на справочную, техническую и другую литературу, а также периодические издания.

Созданием «отечественного конкурента "Википедии"» поручат заниматься издательству «Большая Российская энциклопедия». Портал будет финансироваться из федерального бюджета — средства пойдут на аренду помещения и выплаты сотрудником, оплату подписки на справочную, техническую и другую «необходимую для осуществления деятельности» литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы, осуществление съемок в музеях, театрах и других учреждениях культуры, использование архивных материалов, а также разработку программного обеспечения.

Планы на создание энциклопедии были озвучены еще в 2016 году — тогда директор Российской национальной библиотеки Александр Вислый называл проект «электронным аналогом Большой российской энциклопедии». !У читателей появится альтернатива, они сами решат, кому им верить больше. Задача сделать конкурентный продукт очень сложна, для ее решения и собирается рабочая группа», — приводит РБК его слова. Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении рабочей группы по данному вопросу.

Законопроект, утверждающий правила выделения субсидий из бюджета страны на создание и функционирование отечественной «Википедии», опубликован на Федеральном портале проектов и нормативных правовых актов 2 июля. Точная сумма необходимых средств и сроки реализации пока не называются.

Напомним, ранее российские разработчики совместно с врачами и учеными создали наиболее полную онлайн-энциклопедию о генетике человека. В ней собраны современные знания о болезнях, генах и фенотипах, а на основе проекта авторы планируют развивать сообщество экспертов, которые продолжат обмениваться данными как друг с другом, так и с обычными пользователями.