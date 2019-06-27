Издание Forbes назвало рейтинг лучших университетов России. Список составлялся исходя из статистики выпуска «элитных» специалистов — предпринимателей, руководителей частных и государственных компаний, а также чиновников, которые входят или могут войти в список богатейших бизнесменов издания. В первую десятку вошел петербургский ИТМО.

На первом месте Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». МГИМО стало вторым в рейтинге. Московский физико-технический институт замыкает тройку лидеров. Далее следуют Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», МГУ имени Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Петербургский ИТМО занял седьмую строчку рейтинга лучших ВУЗов страны. Десятку лидеров замыкает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Российская экономическая школа.

Горный университет в Петербурге занял 14 место. СПбГУ стал 18 в рейтинге лучших университетов России. На 20 месте Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, на 21-ом — Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Санкт-Петербургский государственный экономический университет стал 25-ым по счету, петербургский ЛЭТИ занял 37 строчку, РГИСИ — 42.

Также в рейтинге Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова (66), Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (69), Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина (72), Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (77), Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (84), Санкт-Петербургский государственный институт культуры (85), Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (88) и Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (99).