На Марсе нашли еще один признак жизни

В ходе проведенных измерений марсоход Curiosity NASA обнаружил поразительно высокое количество метана в марсианском воздухе, газ, который на Земле обычно производится живыми существами — об этом сообщает The New York Times.

«Учитывая этот удивительный результат, мы реорганизовали выходные, чтобы провести дополнительный эксперимент», - написал научному коллективу Эшвин Р. Васавада, научный сотрудник в электронном письме, полученном The Times.

Ученые впервые сообщили об обнаружении метана на Марсе 15 лет назад, используя измерения с Марс-Экспресса, орбитального космического корабля, построенного Европейским космическим агентством. Однако эти результаты оказались на грани способности обнаружения этих инструментов, и многие исследователи полагали, что метан может быть просто миражом ошибочных данных.