Выпускникам российских университетов перестанут выдавать бумажные дипломы

Выпускники российских университетов останутся без дипломов. Привычные бумажные «корочки» начнут заменять на электронные сертификаты. Изменения вступят в силу повсеместно уже к 2021 году — по мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.

Согласно новому проекту предполагается, что выпускник будет выходить из университета с цифровым портфолио, куда будут входить не только информация о проходимых практиках, научных исследованиях, курсах повышения квалификации и спортивных достижениях, но и сведения об успеваемости. Уже сейчас некоторые зарубежные вузы выдают цифровые дипломы и сертификаты, подлинность которых подтверждена с помощью технологий. В России введение станет не только доказательством «правдивости» документа, но и поможет потенциальным работодателям удостовериться в практической компетентности соискателя.

Тестировать систему начнут уже в этом году на пяти университетах страны, в 2020 году такую практику опробуют еще 15 высших учебных заведений. Министерство образования и науки России считает такую меру способом борьбы с поддельными документами о наличии высшего образования — электронные дипломы фальсифицировать, по их мнению, будет невозможно. По оценкам экспертов, сейчас в стране около трети предъявляемых «корочек о вышке» не являются правомерными.

«Расцвет продажи дипломов пришелся на конец 1990 годов — начало 2000-х. Тогда работало множество отделений и филиалов крупных вузов, получивших лицензию нечестным путем. В них ничему не учили, а лишь продавали дипломы. Даже если это диплом МГУ, который входит в сотню лучших вузов мира, специалистам порой приходится подтверждать знания, сдав квалификационный экзамен. Пока что в вузы постоянно обращаются работодатели, рекрутинговые агентства и специализированные компании по верификации данных. Возможность проверить аутентичность диплома существенно упростила бы этот процесс для всех его участников», — рассказал «Известиям» проректор по развитиюРЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно.