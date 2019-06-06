Петербург станет российской столицей искусственного интеллекта. Смольный, «Газпром нефть» и три ведущих политехнических университета города подписали соглашение о начале совместной деятельности в сфере развития данной технологии. Так, в скором времени в Петербурге появится научно-образовательный центр, создание которого, по мнению градоначальников, «позволит совершить настоящий прорыв в развитии умной экономики».

Правительство Петербурга, «Газпром нефть» и университет ИТМО, Политехнический университет Петра Великого и электротехнический университет «ЛЭТИ» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Документ предусматривает совместную деятельность в сфере изучения технологии, а также подразумевает создание научно-исследовательского центра «Искусственный интеллект в промышленности».

Деятельность центра планируют направить на исследования и разработки, совершение которых в будущем внесет ощутимый вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора российской промышленности. «Мы объединяем усилия в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Он появится именно в Петербурге, потому что у нашего города колоссальный научный, образовательный, промышленный и кадровый потенциал. Создание этого центра позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии «умной экономики», решить непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной», — рассказал врио губернатора Александр Беглов.