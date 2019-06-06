Петербург станет столицей России в области искусственного интеллекта
Петербург станет российской столицей искусственного интеллекта. Смольный, «Газпром нефть» и три ведущих политехнических университета города подписали соглашение о начале совместной деятельности в сфере развития данной технологии. Так, в скором времени в Петербурге появится научно-образовательный центр, создание которого, по мнению градоначальников, «позволит совершить настоящий прорыв в развитии умной экономики».
Правительство Петербурга, «Газпром нефть» и университет ИТМО, Политехнический университет Петра Великого и электротехнический университет «ЛЭТИ» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Документ предусматривает совместную деятельность в сфере изучения технологии, а также подразумевает создание научно-исследовательского центра «Искусственный интеллект в промышленности».
Деятельность центра планируют направить на исследования и разработки, совершение которых в будущем внесет ощутимый вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора российской промышленности. «Мы объединяем усилия в создании научно-образовательного центра мирового уровня. Он появится именно в Петербурге, потому что у нашего города колоссальный научный, образовательный, промышленный и кадровый потенциал. Создание этого центра позволит нам совершить настоящий прорыв в развитии «умной экономики», решить непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной», — рассказал врио губернатора Александр Беглов.
Напомним, уже сегодня в Главном штабе Государственного Эрмитажа открывается выставка «Искусственный интеллект и диалог культур» — в экспозиции покажут, как влияет развитие технологий на современное искусство. В программе заявлены 14 художников и творческих коллективов из 10 стран мира — России, Саудовской Аравии, Италии, Германии и других. Ранее ученые из петербургского политехнического университета создали нейросеть, которая делает расчеты, необходимые для 3D-печати металлических изделий и проанализирует качество получаемых деталей. А ученые из СПбГЭТУ ЛЭТИ предложили провести соревнования нейросетей с помощью собак — они помогут искусственному интеллекту в автоматическом распознавании изображений и определении возраста. В дальнейшем подобные соревнования смогут повлиять на развитие технологий машинного обучения. А еще в Петербурге открылась первая в России кофейня, работающая с искусственным интеллектом.
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