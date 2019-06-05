Петербургские школьники смогут проверить результаты ЕГЭ во «ВКонтакте»

Теперь школьники Петербурга и не только смогут узнать результаты Единого государственного экзамена «не выходя из Сети» — «ВКонтакте» запустила приложение «Результаты ЕГЭ», с помощью которого можно не только увидеть заветный цифры, но и поделиться ими с друзьями.

В этом школьникам помогли студенты НИУ ВШЭ — на базе платформы для приложений они создали сервис, с помощью которого пользователи могут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена. «Результаты ЕГЭ» используют информацию с портала Единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте.

Кроме того, результатами можно поделиться с друзьями — в виде истории или поста на стене посетители страницы смогут увидеть баллы за каждый экзамен, а также средний балл сдачи всех предметов.

В марте 2018 года депутаты Госдумы вынесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена. «Суть законопроекта сводится к тому, чтобы отменить надоевший ученикам и родителям ЕГЭ, который направлен не на получение знаний, а на „дрессировку“ по определенному набору заданий. Предлагается возвращение к традиционному экзамену. Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», — рассказал тогда соавтор инициативы Борис Чернышов.

Напомним, ранее социальная сеть «ВКонтакте» запустила на платформе VK Apps сервис «ПДД 2019» для изучения правил дорожного движения. Он будет работать как в версии сайта для десктопов, так и в мобильном приложении. Также на базе соцсети появился бот, который генерирует рэп-треки из голосовых сообщений пользователей. Все, что нужно для начала сольной карьеры в данном поприще — отправить войс и выбрать бит. Разработчики также готовят к запуску сервис по продаже аудиокниг, а еще анонсируют стикерпаки — благотворительные и в помощь людям с проблемами слуха.