В российских школах появится единая система организации питания

Минпросвещения России готовит перевод всех школ страны на единую систему организации питания. Власти обнаружили «недостаточное количество школьного питания» — нехватку горячей еды и ее значительное «вытеснение» буфетной продукцией.

Согласно полученным данным в ходе мониторинга питания в школах, в настоящее время ежедневным двухразовым горячим питанием обеспечены только 25,7 % учащихся — остальные 63,8 % школьников обедают во время учебного дня всего единожды.

Причины низкого процента заинтересованности российских школ в обеспечении детей горячим питанием, которые приводит РБК со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения, в недостаточной компетенции регионов, отсутствии комплексных программ организации общественного детского питания, слабой материально-технической базы пищевых блоков, недостаточном количестве помещений для приема пищи, однообразии блюд, а также отсутствии специального питания для детей с особыми потребностями организма — например, диабетиков и аллергиков.

Для того, чтобы осуществить переход, Министерство просвещения организовало конкурс — победитель должен будет проанализировать законодательство, регулирующее систему питания, и осуществить введение новых правил до середины ноября 2019 года. Максимальная цена решения вопроса школьного питания — 7 миллионов рублей. По оценке экспертов, формирование единой системы питания поможет добиться уменьшения проблем со здоровьем и, соответственно, приблизит показатель средней продолжительности жизни до ожидаемых 78 лет.

Напомним, профессиональная охрана появилась во всех петербургских школах, а также учреждениях дополнительного образования в начале текущего учебного года — работа сотрудников обеспечивается полностью за счет бюджета города, без привлечения средств родителей учащихся. Ранее также стало известно о планах петербургского комитета по делам Арктики и музея «Ледокол "Красин"» реализации в Петербурге совместного культурно-образовательного проекта под рабочим названием «Школа Арктики» — по планам, акцент в культурно-образовательном проекте будет делаться на самостоятельной активной деятельности.