NASA опубликовали самое детальное в истории изображение Вселенной (на снимке 265 тысяч галактик!)

NASA опубликовали самое масштабное в истории изображение Вселенной — это результат 16-летней работы телескопа «Хаббл», который сделал более 7,5 тысячи снимков. На кадре есть галактики, которые родились спустя 500 млн лет после Большого взрыва!

Файл с изображением весит более четверти терабайта, поэтому оценить его масштабы можно только на видео.