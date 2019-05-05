NASA опубликовали самое детальное в истории изображение Вселенной (на снимке 265 тысяч галактик!)
NASA опубликовали самое масштабное в истории изображение Вселенной — это результат 16-летней работы телескопа «Хаббл», который сделал более 7,5 тысячи снимков. На кадре есть галактики, которые родились спустя 500 млн лет после Большого взрыва!
Файл с изображением весит более четверти терабайта, поэтому оценить его масштабы можно только на видео.
Ранее NASA опубликовали фото северного сияния, сделанного из космоса. Природное явления запечатлел космонавт Александр Герст на борту Международной космической станции.
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