«Лунный заговор»: как появилась теория о том, что американские космонавты не летали на Луну

В связи с этим вопрос подлинности визуальных материалов программы «Аполлон» вообще можно было бы не обсуждать — мало кто на этой планете, кроме специалистов NASA и тех, кто наблюдал высадки на Луну в прямом эфире, может похвастаться, что видел подлинники: даже в интернете мы находим оцифрованные, т. е. заведомо обработанные, копии. Тем не менее сторонники теории «лунного заговора» постоянно апеллируют к ним, утверждая, что все съемки были сделаны в секретном павильоне Голливуда или ЦРУ, и называя имя режиссера — Стэнли Кубрика. Выбор, по их мнению, был предопределен тем, что Кубрик в то же самое время снимал фантастический фильм «2001 год: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey, 1968) по роману Артура Кларка, поэтому мог использовать готовый реквизит и передовые спецэффекты.

Тем, кто так говорит, советую пересмотреть фильм Кубрика и любую документальную ленту о программе «Сатурн — Аполлон», в которой используются подлинные визуальные материалы, — уверяю вас, разница сразу бросается в глаза. Кстати, бутафорская Луна для «Космической одиссеи» снималась не в США, а в английском Шеппертоне.

Тем не менее вопрос поднимается снова и снова. Действительно — в результате полетов по программе «Аполлон» получены тысячи визуальных материалов. При этом долгое время в прессе и книгах фигурировали одни и те же фотографии, которые замусолили до дыр, а появление новых на сайте NASA ничего не изменило: «антиаполлоновцы» продолжают обсуждать все те же старые снимки.

Если же вы выдвигаете гипотезу, которая вступает в противоречие с огромным корпусом реально существующих документов, то вам надо предложить нечто поистине колоссальное

У любопытствующего дилетанта может сложиться впечатление, будто бы никаких других материалов просто нет. Спешу разочаровать сделавших столь поспешный вывод. Как только представилась возможность изготавливать массовым тиражом цифровые копии на лазерных дисках, специалисты тут же начали оцифровывать километры кинопленок. На основе архивных материалов NASA компания Spacecraft Films выпустила целую коллекцию DVD: «Аполлон-8: Выход из колыбели» (Apollo 8: Leaving the Cradle, 2003, три диска, 240 минут), «Аполлон-11: Человек на Луне» (Apollo 11: Men on the Moon, 2003, три диска, 600 минут), «Аполлон-12: Океан Бурь» (Apollo 12: Ocean of Storms, 2005, три диска, 630 минут), «Аполлон-13: Реальная история» (Apollo 13: The Real Story, 2004, три диска, 626 минут), «Аполлон-14: На Фра Мауро» (Apollo 14: To Fra Mauro, 2006, пять дисков, 900 минут), «Аполлон-15: Человек должен исследовать» (Apollo 15: Man Must Explore, 2004, шесть дисков, 1260 минут), «Аполлон-16: Путешествие к Декарту» (Apollo 16: Journey to Descartes, 2005, шесть дисков, 1200 минут), «Аполлон-17: Финал начала» (Apollo 17: End of the Beginning, 2007, шесть дисков, 1620 минут).

Скажу вам честно: скучнейшее зрелище — десятки часов полетов, показаний приборов и путешествий по Луне, какие-то непонятные переговоры за кадром, шум или полная тишина. Лично я не смог досмотреть ни один из бокс-сетов, но я и не претендую на то, чтобы опровергать официальную хронологию NASA. А вот «антиаполлоновцам» посмотреть надо бы, и они должны убедительно объяснить, где и как все эти километры кинопленок были отсняты. Неужели Кубрик только тем весь 1968 год и занимался, что снимал унылую бесцветную равнину, по которой двигались роверы астронавтов? Или все-таки у него были более интересные занятия — например, завершение работы над «Космической одиссеей» и подготовка к съемкам «Заводного апельсина» (A Clockwork Orange, 1971)? Если же вы игнорируете эти пленки, то и не думайте претендовать на звание ответственных исследователей!