«Лунный заговор»: как появилась теория о том, что американские космонавты не летали на Луну

В издательстве «Альпина Нон-Фикшн» вышла книга петербургского научного журналиста Антона Первушина «Космическая мифология: от марсианских атлантов до лунного заговора», в которой автор разбирает наиболее распространенные конспирологические теории, появившиеся вокруг космических достижений прошлого. «Собака.ru» публикует отрывок из нее — о том, почему больше половины взрослых жителей России отказываются верить в высадку астронавтов Нила Армстронга и Эдвина Олдрина на Луну и почему аргументы «антиапполоновцев» не стоит воспринимать всерьез.

Когда обсуждаются события прошлого, следует помнить: история не возникает сама по себе, ее делают люди. И люди оставляют следы — в виде документов. Если вы выдвигаете какую-то историческую гипотезу, то вам следует подтвердить ее документами. Когда их недостаточно, вы можете воспользоваться мемуарами, но с большой осторожностью: очевидцы иногда врут. Среди документов могут попадаться поддельные, но вы должны исходить из презумпции подлинности, т. е. именно вам придется доказать, что этот документ — подделка. Если же вы выдвигаете гипотезу, которая вступает в противоречие с огромным корпусом реально существующих документов, хранящихся в архивах и доступных для изучения, то вам надо предложить нечто поистине колоссальное — т. е. как минимум равноценный архив с документами той же эпохи. Если такого архива нет, но опровергнуть известную хронологию очень хочется, то вы должны доказать, что все документы изучаемого периода поддельны. В нашем случае нужно, к примеру, доказать, что все без исключения фотоматериалы и телезаписи, сделанные на Луне, являются фальшивками, т. е. были сняты на Земле. При этом чтобы ваши утверждения хоть как-то соответствовали принципам исторической науки, вы должны подойти к проблеме без предубеждения и отталкиваться от соображения, что если какой-то из фотоматериалов кажется вам фальшивым, то, может быть, вы имеете дело с обработанным или постановочным фотоматериалом, причем мотивы этой обработки или постановки могут быть вполне невинными: скажем, для печати в глянцевом журнале подавляющее большинство фотографий, сделанных в реальном мире, не подходят — их всегда обрабатывают, а когда дела совсем плохи, прибегают к постановке. Напомню, что Юрий Гагарин никаких фотоматериалов из космоса не привез, ракетно-космическая система «Восток» была на десятилетие засекречена, поэтому фильм «Первый рейс к звездам» (1961), призванный утвердить космический триумф СССР, наполовину состоит из постановочных кадров и фрагментов фантастических фильмов. Получается, что Гагарин никуда не летал? Или мы, вникнув в контекст эпохи, все-таки признаем, что постановка в этом фильме была оправдана ситуацией и никак не должна влиять на обсуждение исторического события?

Американский космический аппарат «Сервейор-3» на Луне; снимок сделан астронавтом Аланом Бином 20 ноября 1969 года

В связи с этим вопрос подлинности визуальных материалов программы «Аполлон» вообще можно было бы не обсуждать — мало кто на этой планете, кроме специалистов NASA и тех, кто наблюдал высадки на Луну в прямом эфире, может похвастаться, что видел подлинники: даже в интернете мы находим оцифрованные, т. е. заведомо обработанные, копии. Тем не менее сторонники теории «лунного заговора» постоянно апеллируют к ним, утверждая, что все съемки были сделаны в секретном павильоне Голливуда или ЦРУ, и называя имя режиссера — Стэнли Кубрика. Выбор, по их мнению, был предопределен тем, что Кубрик в то же самое время снимал фантастический фильм «2001 год: Космическая одиссея» (2001: A Space Odyssey, 1968) по роману Артура Кларка, поэтому мог использовать готовый реквизит и передовые спецэффекты. Тем, кто так говорит, советую пересмотреть фильм Кубрика и любую документальную ленту о программе «Сатурн — Аполлон», в которой используются подлинные визуальные материалы, — уверяю вас, разница сразу бросается в глаза. Кстати, бутафорская Луна для «Космической одиссеи» снималась не в США, а в английском Шеппертоне. Тем не менее вопрос поднимается снова и снова. Действительно — в результате полетов по программе «Аполлон» получены тысячи визуальных материалов. При этом долгое время в прессе и книгах фигурировали одни и те же фотографии, которые замусолили до дыр, а появление новых на сайте NASA ничего не изменило: «антиаполлоновцы» продолжают обсуждать все те же старые снимки. Если же вы выдвигаете гипотезу, которая вступает в противоречие с огромным корпусом реально существующих документов, то вам надо предложить нечто поистине колоссальное У любопытствующего дилетанта может сложиться впечатление, будто бы никаких других материалов просто нет. Спешу разочаровать сделавших столь поспешный вывод. Как только представилась возможность изготавливать массовым тиражом цифровые копии на лазерных дисках, специалисты тут же начали оцифровывать километры кинопленок. На основе архивных материалов NASA компания Spacecraft Films выпустила целую коллекцию DVD: «Аполлон-8: Выход из колыбели» (Apollo 8: Leaving the Cradle, 2003, три диска, 240 минут), «Аполлон-11: Человек на Луне» (Apollo 11: Men on the Moon, 2003, три диска, 600 минут), «Аполлон-12: Океан Бурь» (Apollo 12: Ocean of Storms, 2005, три диска, 630 минут), «Аполлон-13: Реальная история» (Apollo 13: The Real Story, 2004, три диска, 626 минут), «Аполлон-14: На Фра Мауро» (Apollo 14: To Fra Mauro, 2006, пять дисков, 900 минут), «Аполлон-15: Человек должен исследовать» (Apollo 15: Man Must Explore, 2004, шесть дисков, 1260 минут), «Аполлон-16: Путешествие к Декарту» (Apollo 16: Journey to Descartes, 2005, шесть дисков, 1200 минут), «Аполлон-17: Финал начала» (Apollo 17: End of the Beginning, 2007, шесть дисков, 1620 минут). Скажу вам честно: скучнейшее зрелище — десятки часов полетов, показаний приборов и путешествий по Луне, какие-то непонятные переговоры за кадром, шум или полная тишина. Лично я не смог досмотреть ни один из бокс-сетов, но я и не претендую на то, чтобы опровергать официальную хронологию NASA. А вот «антиаполлоновцам» посмотреть надо бы, и они должны убедительно объяснить, где и как все эти километры кинопленок были отсняты. Неужели Кубрик только тем весь 1968 год и занимался, что снимал унылую бесцветную равнину, по которой двигались роверы астронавтов? Или все-таки у него были более интересные занятия — например, завершение работы над «Космической одиссеей» и подготовка к съемкам «Заводного апельсина» (A Clockwork Orange, 1971)? Если же вы игнорируете эти пленки, то и не думайте претендовать на звание ответственных исследователей!

Старт ракеты-носителя «Сатурн-1Б» с космическим кораблем «Аполлон-7», состоявшийся 1 октября 1968 года

Какие же претензии предъявляют «антиаполлоновцы» к визуальным материалам? О! Их очень трудно все перечислить, но каждая из них, если вдуматься, имеет уязвимые места. Например, Ральф Рене, а вслед за ним Александр Гордон заметили, что на некоторых снимках (АS11-40-5931, AS12-48-7135 и др.) координатные перекрестия объектива (фидуциарные маркеры) оказываются за изображением предмета, а должны быть сверху. Разумеется, была тут же высказана гипотеза, что таким образом проявилась наклейка кадров один на другой, и это, по мнению «антиаполлоновцев», доказывает факт фальсификации. Почему-то не рассматриваются варианты возникновения «ореола» за счет рассеяния света в эмульсии фотопленки или наземной обработки фотографии с целью увеличения контрастности — в таком случае проявляется эффект насыщения, когда яркий белый фон поглощает темные полоски. Похожий эффект хорошо виден на фотографиях, где перекрестия попали на флаг (например, на снимке AS15-88-11863). В действительности все еще проще — полоски «сожрал» старый сканер; при пересканировании тех же снимков более современными средствами все вернулось на свои места. Но если некто изучает материалы с предубеждением, то его, конечно, столь элементарное объяснение не устроит. Другая постоянная придирка: астронавты не видели на Луне звезд. Нет их и на представленных фотографиях. К этому аргументу прибегает подавляющее большинство «антиаполлоновцев»: Кейсинг, Рене, Гордон, Бацура, Елхов. При этом последний все же обращает внимание, что на некоторых снимках — например, сделанных астронавтами в открытом космосе, отдельные звезды есть.

Снимок звездного неба, снятый на Луне 21 апреля 1972 года с помощью Far Ultraviolet Camera экипажем «Аполлона-16»

Честно говоря, меня удивляет эта претензия. Все мы прекрасно знаем, что при ярком дневном освещении звезд не видно, а ночью они хорошо видны только там, где нет городской засветки. Любая фототехника хуже человеческого глаза: качество получаемых снимков сильно зависит от светочувствительности и экспозиции (произведения освещенности на выдержку). Следовательно, даже яркие звезды на ночном небе куда сложнее снять, чем увидеть. В космосе ситуация несколько меняется: там нет атмосферы, которая рассеивает свет. Поэтому все зависит от того, куда вы смотрите. Если против Солнца, звезд, конечно, не видно; если поворачиваетесь к Солнцу спиной или находитесь в тени Земли, то звезды видны отлично, их можно зафиксировать на пленке. Фотографии с «Мира» и Международной космической станции это подтверждают. На Луне днем свет рассеивается поверхностью, поэтому возникает необычное сочетание: с одной стороны, вовсю жарит Солнце, с другой — светится поверхность. Было подсчитано, что по уровню освещенности день на Луне соответствует дню в Сахаре. Для того чтобы не засветить фотографии, необходимо было делать снимки с выдержкой не выше 0,002 секунды, а для съемки звезд требуется от одной до десяти секунд. И все-таки однажды астронавты сделали фотоснимок звездного неба: экипаж «Аполлона-16» доставил на Луну небольшой телескоп UVC (Far Ultraviolet Camera / Spectrograph), работающий в ультрафиолетовых лучах (на Земле большую их часть, кстати, задерживает озоновый слой), и с его помощью получил снимок, значащийся в каталогах под обозначением AS16-123-19657. Позднее европейский исследовательский спутник ТД-1А (TD-1A, Thor-Delta 1A), запущенный 12 марта 1972 года и снабженный похожим ультрафиолетовым телескопом, заснял тот же участок небесной сферы и подтвердил соответствие фотографии, сделанной астронавтами, реальности. Кроме того, на паре снимков, сделанных с лунной поверхности в ходе экспедиции «Аполлон-14» (AS14-64-9191 и AS14-64-9192), можно с некоторым усилием разглядеть Венеру, которая, конечно, ярче звезд и при определенных условиях становится видна. И, кстати, попробуйте найти звезды на снимках, сделанных советскими луноходами. Не получается? Может быть, луноходы — тоже афера?

Про трепетание флага в вакууме мы говорили выше, но стоит вернуться к нему, чтобы посмотреть, как рассказывают о нем «антиаполлоновцы». Вот, например, что пишет в своей книге Юрий Мухин: «Самыми трогательными, конечно, являются кадры установки американского флага. “На Луне” один астронавт вбил в грунт колышек, другой насадил на него флагшток. По легенде, флаг был из жесткой ткани на проволочном каркасе, т. е. флагшток имел вид буквы Г. Так что у полотнища флага был всего один свободный угол, и этот угол показал, что он действительно свободен. Он так весело развевался на ветру “безвоздушного” пространства “Луны”, что астронавт вынужден был его одернуть. Угол обвис. Но, как только астронавт отошел, флаг снова весело затрепетал. (Наверное, какой-то чертов негр все время открывал и закрывал ворота в съемочном павильоне, создавая сквозняк.)» Как видите, Мухин использует довольно примитивный публицистический прием — он рисует для читателя готовую картинку, добавляя к ней яркие детали типа «ворот в павильоне» и заслоняя тем самым суть вопроса. Ответим. Во-первых, флаг был сделан не из жесткой ткани, а из нейлона. Во-вторых, о каком конкретно флаге идет речь, ведь каждая из шести экспедиций, долетевших до Луны, установила свой? Причем не всегда получалось поставить его так, как надо. Например, из-за сломанного механизма защелки экипажу «Аполлона-12» не удалось развернуть флаг, и теперь он стоит обвисшим (AS12-47-6983). Если действие происходило на Земле, то что мешало позвать специалиста и починить защелку? В-третьих, не знаю, о чем конкретно пишет Мухин, но на всех съемках, которые я видел, флаги действительно трепещут некоторое время после того, как их устанавливают астронавты, но затем все замирает: энергия, переданная им, рассеивается через флагшток, уходя в грунт. Кстати, на Земле это выглядело бы немного по-другому — флаг в безветренную погоду обвис бы куда быстрее из-за дополнительного рассеивающего влияния атмосферы и большей силы тяжести.

Обвисший флаг экспедиции «Аполлона-12»; снимок сделан 19 ноября 1969 года

Вопрос о флаге настолько часто повторяется «антиаполлоновцами» всех стран, что стал предметом исследований для участников телешоу «Разрушители легенд» (MythBusters). В одном из выпусков (№104, «NASA Moon Landing», премьера 27 августа 2008 года) они проверили несколько наиболее популярных утверждений «антиаполлоновцев», среди них — байку о флаге. Для этого они поместили копию флага в вакуумную камеру и через специальное устройство слегка потрясли его, добившись похожего эффекта. Таким образом, верификационный эксперимент был проведен, записан на видео и представлен общественности. Попробуйте сделать лучше и докажите, что флаг не должен трепетать. Раз уж мы заговорили о выпуске «Разрушителей легенд», то нужно сказать и о других экспериментах. Кроме флага, участники телешоу показали, почему тени на лунных фотоснимках могут быть разной длины или иметь очень причудливую форму (из-за неровности поверхности, которую мы не видим из-за однотонности грунта); почему прыжки астронавтов не столь большие и размашистые, как ожидается (вес астронавтов уменьшился в шесть раз, но масса и инерция не изменились); почему отпечаток подошвы астронавта Базза Олдрина в лунном грунте (AS11-40-5977) выглядит очень четким (при отсутствии воздуха и воды становится заметно действие межмолекулярных сил сцепления). Кроме того, в выпуске был воспроизведен опыт с бросанием соколиного пера и молотка, который провел Дэвид Скотт во время экспедиции «Аполлона-15», и получен ответный сигнал от лазерного отражателя на поверхности Луны, установленного тогда же. На одном эксперименте «разрушителей» я хотел бы остановиться особо, поскольку он вызвал критику российских «антиаполлоновцев». Участники шоу решили проверить аномалию на фотографии, которая значится в каталогах под обозначением AS11-40-5869. На ней Базз Олдрин сходит с лунного модуля и ступает на грунт; фотографирует его, соответственно, Нил Армстронг. При этом Олдрин находится в тени модуля и вроде бы должен быть сам затемнен, но его скафандр выглядит ярко-белым. «Разрушители» изготовили макет лунного модуля в масштабе 1:6, посыпали вокруг песком, имеющим близкую отражающую способность (альбедо), установили рядом куклу-астронавта, затенили студию, оставив единственный источник света. И — вуаля! — получили похожую фотографию.

Астронавт Эдвин Олдрин на Луне; снимок сделан Нилом Армстронгом 20 июля 1969 года

В ответ кинооператоры Юрий Елхов и Леонид Коновалов тоже построили макет, но куда меньших размеров, подобрали грунт с похожим альбедо, затенили студию, оставив единственный источник света. И — вуаля! — получили фотографию с темным астронавтом. Мне не нравятся оба опыта, поскольку ни один, ни второй ничего не доказывают и сделаны с предубеждением. Интуитивно понятно, почему скафандр Олдрина светится в сумраке: такое сплошь и рядом можно увидеть на Земле: например, вечером на даче, когда идущий вдалеке человек различим только по белой рубашке. Белый материал сам хорошо рассеивает свет, а конструкторы скафандра добивались еще более высокого рассеивания, чтобы снизить нагрев. Поскольку на скафандр падал свет, отраженный грунтом и скафандром Армстронга, то его вполне достаточно для того, чтобы Олдрин «светился». Однако в физическом эксперименте есть такое понятие, как критерии подобия. Научный принцип моделирования гласит: равенство всех однотипных критериев подобия для двух физических явлений и систем — необходимое и достаточное условие их физического подобия. Проще говоря, если вы строите модель, то должны обосновать каждый из критериев подобия. Напомню, что свет ведет себя не только как частица, но и как волна, а любая волна чувствительна к размерам обтекаемого объекта. Вы сделали астронавта и модуль меньше — следовательно, вам надо обоснованно поменять и параметры освещенности. Но по поводу света вообще ничего не говорится ни в первом опыте, ни во втором. А стоило бы с учетом того, что свет из лампы и солнечный свет вне атмосферы — мягко говоря, разные вещи. Никак всерьез не обоснован и выбор имитатора грунта: и в том и в другом случае он подбирался на основе общих соображений: альбедо должно быть 7–8%, давайте на глазок по эталону прикинем и подберем. Самим-то не смешно? Даже если вам дадут весь грунт, привезенный «Аполлоном-11», он не может быть использован в этом эксперименте, поскольку не факт, что когда вы начнете сводить критерии подобия друг с другом, альбедо не придется скорректировать в большую или меньшую сторону. В общем, оба эксперимента плохи, но в пользу «разрушителей» я могу сказать, что модель у них больше, поверхностный материал куклы-астронавта выглядит похожим, имитатор грунта подбирался тщательнее, а фотопленка использовалась с той же светочувствительностью, что и у астронавтов.

Астронавт Эдвин Олдрин сходит с лунного модуля «Орел»; снимок сделан Нилом Армстронгом 20 июля 1969 года