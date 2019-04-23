Как работают мастермайнд-группы – новый (и эффективный!) способ добиваться результатов и меньше прокрастинировать
Мастермайнд-группа – это небольшое сообщество единомышленников, участники которого на регулярных и четко регламентированных встречах помогают друг другу ставить цели, отслеживать свой прогресс и регресс, замечать оправдания и логические ошибки и просто получают поддержку. Не так давно этот формат начал набирать популярность в России. Участник движения «Эффективный альтруизм» Александр Бережной специально для «Собака.ru» написал колонку о том, как создать собственную мастермайнд-группу, добиться успеха самому и помочь с этим другим.
Пять месяцев назад я предложил нескольким друзьям с близкими мне взглядами объединиться в группу коллективной поддержки, стать друг для друга партнерами и менторами в достижении личных и профессиональных целей. За эти месяцы я внедрил множество новых привычек, систематично добивался поставленных целей и прокрастинировал меньше, чем когда-либо. Уверен, что во многом обязан этим успехом нашей группе.
Роль кооперации
Столетие назад в литературе еще не существовало жанра самопомощи, сейчас же полки магазинов наводнили книги по мотивации, продуктивности и достижению успеха. Каждый из нас сталкивается с трудностями, возрастающая конкуренция требует непрерывного роста. Мы поглощаем книги по саморазвитию, в надежде найти новые инструменты и подходы, но проблемы продолжают копиться.
Между тем, Наполеон Хилл, стоявший у истоков жанра самопомощи, отмечал важность поддержки и кооперации для решения проблем. Он стремился понять, как человек достигает успеха, и вывести его формулу. Для этого он изучил биографии множества известных предпринимателей и ученых, таких как Генри Форд, Томас Эдисон и Александр Грейам Белл. Оказалось, что все они состояли в небольших группах единомышленников, которые регулярно собирались, чтобы помочь друг другу найти решения сложных вопросов, делиться знаниями и связями. В таких сообществах рост происходил быстрее и каждый чувствовал поддержку. Хилл назвал такой формат мастермайнд-группами.
Польза мастермайнд-групп
Американский бизнес-тренер Джим Рон однажды сказал, что человек — среднее арифметическое тех пяти людей, с которыми он проводит большую часть своего времени. Хотите увеличить цифру? Представьте, что вы осознанно выбрали пятерых людей, которые разделяют ваши ценности и движутся в схожем направлении. Вы регулярно встречаетесь с ними и в ходе мозгового штурма ищете решения ваших насущных проблем. Каждый участник делится своими лучшими инструментами и личным опытом, что сокращает вашу кривую обучения и помогает выделить четкие цели и конкретный план действий, чтобы вы продвигались вперед быстрее. Это и есть формат мастермайнд-группы.
Почему это полезно?
- Мотивация. Каждый берет на себя обязательства на ближайшие две недели перед другими участниками и отчитывается о прогрессе на следующей встрече. Вы определенно не захотите быть тем, кто не продвинулся к своим целям. Я заметил, что с высокой вероятностью выполняю задачи, которые вынес на мастермайнд. Визит к стоматологу я откладывал полгода, а сходил после того, как взял обязательство перед группой.
- Обратная связь. У каждого участника есть выделенное время — хотсит, например, 15 минут, чтобы рассказать о прогрессе, поставить цели и попросить совета. В течение этого отрезка к вашим задачам обращено все внимание и интеллект каждого из участников. Вы можете получить помощь, взгляд со стороны или понять, как улучшить свой подход.
- Ресурсы. У каждого участника свой набор навыков и сеть контактов. Эти ресурсы могут помочь вам добиться прогресса, а внутри группы они общие. Когда я решил подтянуть разговорный английский, я сразу нашел репетитора по рекомендации участницы моей группы. А когда искал программу для управления личными финансами, то использовал опыт других участников.
Формирование группы
- Выбор темы. Вы можете посвятить мастермайнд-группу какой-то определенной теме — например, спорту, карьере, образованию или саморазвитию. В нашей группе мы не ставили рамок и обсуждаем в ней как личные, так и профессиональные вопросы, участники могут запросить совета по любому вопросу. Но я знаю успешные примеры узкоспециализированных групп — так, в одной из них все были сфокусированы на том, как улучшить свои результаты в спринте.
- Подбор участников. Кого пригласить? Оглянитесь вокруг и подумайте, кого вы хотите видеть рядом чаще. Когда я набирал участников в группу, то искал людей с близкими мне взглядами и разными навыками. Аналитическое и научное мышление может помочь в решении проблем, но более творческий и хаотичный подход может привнести креативности при брейншторме, и группа только выиграет от этого.
- Размер группы. Оптимальный размер группы — от 3 до 6 человек. Этого достаточно для разнообразия взглядов, знаний и навыков. И в то же время не очень много, чтобы встречи не слишком затягивались.
- Расписание. Договоритесь о расписании и частоте встреч. Я рекомендую закрепить постоянный день и время – например, в понедельник раз в две недели в 20:00.
- Хотсит. Сколько времени уделять участнику, фокусируясь на его проблемах и запросах? В нашей группе мы даем каждому по 15 минут. Чтобы оценить общее время встречи, умножьте количество людей в группе на время хотсита.
- Чат для участников. Не забудьте сделать чат в соцсети или мессенджере, чтобы напоминать о встречах. Можно предложить участникам делать промежуточные отчеты, чтобы не забывать о поставленных целях.
Мастермайнд-группа — многообещающая техника, ценность которой подтверждают как бизнес-тренеры, так и поведенческие психологи. Если вы хотите запустить свою группу и столкнулись с вопросами, задайте их в чате организаторов в Telegram — там собралось больше 70 человек со всей России, практикующие этот формат.
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