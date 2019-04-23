Как работают мастермайнд-группы – новый (и эффективный!) способ добиваться результатов и меньше прокрастинировать

Мастермайнд-группа – это небольшое сообщество единомышленников, участники которого на регулярных и четко регламентированных встречах помогают друг другу ставить цели, отслеживать свой прогресс и регресс, замечать оправдания и логические ошибки и просто получают поддержку. Не так давно этот формат начал набирать популярность в России. Участник движения «Эффективный альтруизм» Александр Бережной специально для «Собака.ru» написал колонку о том, как создать собственную мастермайнд-группу, добиться успеха самому и помочь с этим другим.

Пять месяцев назад я предложил нескольким друзьям с близкими мне взглядами объединиться в группу коллективной поддержки, стать друг для друга партнерами и менторами в достижении личных и профессиональных целей. За эти месяцы я внедрил множество новых привычек, систематично добивался поставленных целей и прокрастинировал меньше, чем когда-либо. Уверен, что во многом обязан этим успехом нашей группе.

Роль кооперации

Столетие назад в литературе еще не существовало жанра самопомощи, сейчас же полки магазинов наводнили книги по мотивации, продуктивности и достижению успеха. Каждый из нас сталкивается с трудностями, возрастающая конкуренция требует непрерывного роста. Мы поглощаем книги по саморазвитию, в надежде найти новые инструменты и подходы, но проблемы продолжают копиться.

Между тем, Наполеон Хилл, стоявший у истоков жанра самопомощи, отмечал важность поддержки и кооперации для решения проблем. Он стремился понять, как человек достигает успеха, и вывести его формулу. Для этого он изучил биографии множества известных предпринимателей и ученых, таких как Генри Форд, Томас Эдисон и Александр Грейам Белл. Оказалось, что все они состояли в небольших группах единомышленников, которые регулярно собирались, чтобы помочь друг другу найти решения сложных вопросов, делиться знаниями и связями. В таких сообществах рост происходил быстрее и каждый чувствовал поддержку. Хилл назвал такой формат мастермайнд-группами.