На Охте откроется филиал библиотеки имени Маяковского — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером
На Большеохтинском проспекте, 8 открывается современный интеллект-центр. Уже в мае для посетителей откроет двери современный филиал библиотеки имени Маяковского — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером. Петербуржцам обещают пространство с запросом на будущее, равного которому в городе еще нет.
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Здесь и далее фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга
Об открытии филиала библиотеки имени Маяковского на Большеохтинском проспекте, 8 сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Он расположится в двенадцатиэтажном здании — на территории нескольких помещений первого и второго этажей, которые принадлежат городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского.
Филиал планирует развиваться как центр поддержки непрерывного образования — в том числе и дистанционного. В нем появится так называемое «издательское ателье» — сочетание лектория и практикума. В библиотеке можно будет слушать лекции современных российских дизайнеров, иллюстраторов, издателей, а затем попробовать свои силы в создании книг как арт-объектов разных жанров: поэтический сборник, научный труд, мемуары. Сообщается, что эти книги будут распространяться в специальном дизайнерском книжном магазине при библиотеке.
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Макет первого этажа библиотеки
В филиале библиотеки имени Маяковского также появится пространство «Аддитивная среда библиотеки XXI века» — с дополненной реальностью и новейшими технологиями 3D-сканирования. Благодаря ним можно будет оцифровывать модели и устройства, а также создавать художественные 3D-модели по фотографиям, рисункам и эскизам.
Еще один проект нового филиала — зал-трансформер, который будет приспособлен к проведению в нем кинопоказов, лекций, семинаров и конференций. Обещают также организовать разговорные клубы на иностранных языках и обеспечить возможность подключения к отрытым лекциям мировых университетов, в ходе которых у посетителей появится возможность задать вопрос лектору напрямую или посмотреть различные видеоуроки.
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Макет второго этажа
«Сюда могут приходить студенты-дипломники, которые смогут подготовить материал на профессиональном уровне, и инженеры-проектировщики. В библиотеке установят станции самообслуживания, что позволит читателям брать и сдавать книги самостоятельно, не обращаясь за помощью к библиотекарю», — рассказывают в Комитете по культуре.
Открытие современного филиала библиотеки имени Маяковского на Большеохтинском проспекте, 8 запланировано 30 мая — дата приурочена к празднованию Общероссийского дня библиотек и Дня города (оба — 27 мая). Для размещения библиотеки было отремонтировано 1312,27 квадратных метров помещений. Библиотека прошла модернизацию, направленную на создание максимального удобства и комфорта пользователей и работу с коммуникативными технологиями и цифровой информацией. Книжный фонд составит 100 тысяч экземпляров на русском и иностранных языках с приоритетом на последнее.
Напомним, ранее стало известно, что историческое здание Библиотеки Колобовых на Петроградской стороне включат в программу «Памятник за рубль». Его передадут инвестору на 49 лет по льготной ставке. Общая площадь библиотеки — 735 квадратных метров.
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