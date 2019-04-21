На Охте откроется филиал библиотеки имени Маяковского — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером

На Большеохтинском проспекте, 8 открывается современный интеллект-центр. Уже в мае для посетителей откроет двери современный филиал библиотеки имени Маяковского — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером. Петербуржцам обещают пространство с запросом на будущее, равного которому в городе еще нет.

Здесь и далее фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Об открытии филиала библиотеки имени Маяковского на Большеохтинском проспекте, 8 сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по культуре Санкт-Петербурга. Он расположится в двенадцатиэтажном здании — на территории нескольких помещений первого и второго этажей, которые принадлежат городской публичной библиотеке имени В. В. Маяковского. Филиал планирует развиваться как центр поддержки непрерывного образования — в том числе и дистанционного. В нем появится так называемое «издательское ателье» — сочетание лектория и практикума. В библиотеке можно будет слушать лекции современных российских дизайнеров, иллюстраторов, издателей, а затем попробовать свои силы в создании книг как арт-объектов разных жанров: поэтический сборник, научный труд, мемуары. Сообщается, что эти книги будут распространяться в специальном дизайнерском книжном магазине при библиотеке.

Макет первого этажа библиотеки

В филиале библиотеки имени Маяковского также появится пространство «Аддитивная среда библиотеки XXI века» — с дополненной реальностью и новейшими технологиями 3D-сканирования. Благодаря ним можно будет оцифровывать модели и устройства, а также создавать художественные 3D-модели по фотографиям, рисункам и эскизам. Еще один проект нового филиала — зал-трансформер, который будет приспособлен к проведению в нем кинопоказов, лекций, семинаров и конференций. Обещают также организовать разговорные клубы на иностранных языках и обеспечить возможность подключения к отрытым лекциям мировых университетов, в ходе которых у посетителей появится возможность задать вопрос лектору напрямую или посмотреть различные видеоуроки.

Макет второго этажа