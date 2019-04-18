Почему люди верят в паранормальные явления, гомеопатию, приметы и телегонию? Объясняет Александр Панчин

Популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин объяснил, как полезные принципы мышления заставляют нас верить в экстрасенсов и «неслучайность случайностей» и как обезопасить себя от антинаучных заблуждений.

Премия Гарри Гудини за доказательство существования магии Я член открытого совета премии Гарри Гудини, где предлагается миллион рублей за демонстрацию паранормальных способностей в условиях научного эксперимента. У нас уже было 15 проверок, и ни один человек их не прошел. Одна женщина уверяла, что может чувствовать энергетику предметов и определять, кому они принадлежат. Для проверки ее возможностей мы придумали такой тест: 12 добровольцев одного пола и возраста сдали свои паспорта. Они были запечатаны, попрысканы духами и разложены случайным образом на подносе. Мы заранее договорились, что успехом будет считаться шесть из 12 правильных ответов. Проводим испытание – ее результат ноль, она сама была удивлена. Еще один пример: заявительница утверждала, что умеет общаться с духами умерших людей – и для этого ей нужна всего лишь фотография. Более того, у духа она может выяснить обстоятельства его смерти. На проверке ей дали набор снимков разных людей, каждый из которых погиб по своей причине: кого-то укусила ядовитая змея, кто-то катался на горных лыжах и разбился, кто-то погиб в автокатастрофе. Она использовала свою магию: гадала, шептала. Мы вскрыли конверт с правильными ответами – и ее результат тоже ноль. До сих пор ни один заявитель не справился с тем заданием, на которое сам изначально согласился. Существует много шарлатанов, которые просто обманывают других, но некоторые люди искренне верят в свои невероятные способности. Им заранее сообщают все условия проверки, и если бы они были фокусниками, то понимали, что ничего не получится. Зачем идти и портить себе репутацию? И это интересно: люди могут верить в самые невероятные вещи, которых, по-видимому, нет.

Законы симпатической магии: что это такое? Иногда полезные принципы мышления, сложившиеся в процессе эволюции нашего вида, используются неправильно. Антрополог Джеймс Фрэзер написал книгу «Золотая ветвь», в которой обобщил знания о популярных магических ритуалах разных народов и сформулировал два закона симпатической магии. Первый – закон гомеопатической магии или магии имитации. Он гласит, что для достижения какой-либо цели маг имитирует то, что должно случиться. Грубо говоря, если вы хотите кого-то убить, то делаете куклу вуду этого человека и протыкаете ее иголкой, что должно привести к реальной смерти. Другой пример: вы хотите вылечить заболевание мужского здоровья. Значит вам нужно дать человеку предмет, символизирующий что-то твердое, упругое и стоящее – идеально подходит рог носорога, например. Второй закон – заразности, согласно которому однажды в контакте – всегда в контакте. Фрэзер приводит в пример малазийских аборигенов: они верили, что если вы подстрелили из лука врага, не убили и хотите доставить ему страдания, то нужно положить оружие рядом с костром. Огонь будет передавать тепло луку, жжение передастся стреле, а от нее – раненому. Иногда полезные принципы мышления, сложившиеся в процессе эволюции нашего вида, используются неправильно На массовую культуру это тоже повлияло. В произведении Умберто Эко «Остров накануне» мореплаватели, чтобы определить точное время, брали в жертву собаку. Животное заранее ранили, а нож оставляли на берегу. Строго в полдень его втыкали в кровавую тряпку и, по мнению людей, собака начинала выть. Неудивительно, что у них были проблемы с таймингом. Раньше были популярны разные средства альтернативной медицины: люди верили, что если человека порезали ножом, то нужно лечить оружие, а не рану. Применяли для этого специальную мазь из жира кабанов или пепла земляных червей. Может быть, и хорошо, что на человека этот состав не попадал, но, тем не менее, это не работало. Другой современный пример — это миф о телегонии. Здесь тоже работает вера в магию контакта: если у женщины был один или несколько сексуальных партнеров до отца ребенка, то у сына или дочери будут черты всех мужчин. С точки зрения генетики это не имеет никаких оснований.

Почему люди верят в магию? Магия подобия – это неправильное использование ассоциативного мышления. Если повар сделал вкусное блюдо, вы будете думать, что другая приготовленная им еда тоже будет хорошей, и это разумно. Но вот предполагать, что и сам повар будет хорошим блюдом – это уже магическое мышление. Закон заразности интуитивен: вокруг нас есть микробы, передающиеся через контакт и существенно влияющие на нашу жизнь. Интересно, что задолго до того, как ученые с помощью микроскопов узнали об их существовании, у людей были представления о невидимой опасной заразе, которая может передаваться от человека к человеку. Костюм чумного доктора, насколько было возможно в те времена, отражает современную форму биологической защиты: полностью закрывает покровы, слизистые, сальные оболочки; стекла в очках, чтобы в глаза ничего не попало; клюв набивали травами. Этот закон легко почувствовать на себе: если вам предложат выпить чашку кофе, из которой уже пил другой человек, с высокой вероятностью вы откажетесь. Вы воспринимаете чужие жидкости как потенциальную опасность, люди в этом смысле крайне избирательны. Чувство отвращения, которое мы испытываем к потенциальному источнику заразы, имеет эволюционную роль – это средство защиты от эпидемий. Магия подобия – это неправильное использование ассоциативного мышления

Как люди не замечают собственную веру в магию Часто люди используют магическое мышление в повседневной жизни и сами об этом не догадываются. Представьте себе тарелку вашего любимого супа: он вкусный, хорошо пахнет. А теперь вообразите, что вам предстоит есть его из абсолютно нового стерильного ночного горшка. В этот момент у многих возникает чувство дискомфорта – умом мы понимаем, что ничего страшного в этом нет, но есть почему-то не хочется, кажется, что какая-то здесь подстава. Пол Рози подробно изучал роль магического мышления в повседневной жизни, проводил эксперименты. В одном из них испытуемым предлагали выбрать сахар из двух банок, на которые случайным образом клеили этикетки «сахар» и «цианид». При этом людям поясняли, что никакого цианида даже близко не было, и все равно большинство предпочитало сахар из банки с надписью «сахар» – даже в том случае, если они сами их прикрепляли. Или мы можем взять таракана, поджарить так сильно, что вся патогенная микрофлора погибла бы, макнуть его в апельсиновый сок, и люди не захотят его пить, хотя это безопасно. Участники также не хотели есть шоколад, если он имеет форму фекалий. Маркетологи искали в этом практическое применение в супермаркетах. Они устроили эксперимент: в одном случае шоколадное печенье было упаковано в стерильную упаковку и лежало в корзине с женскими гигиеническими прокладками, которые тоже были герметично запечатаны. В другом были такие же вещи, но они не соприкасались. Специалисты сравнивали желание людей есть печеньки, и почти все предпочитали те, которые не контактировали с прокладками, несмотря на два слоя пластика. Касается это и водоочистки: есть проблема получения питьевой воды, и один из способов ее решения – это взять воду из канализации и хорошо очистить. Оказывается, существенная часть населения, узнав о плане, категорически откажется употреблять такую воду, даже если ученые им скажут, что она абсолютно безвредна. Удивительно: люди предпочитают пить более грязную жидкость только из-за чувства брезгливости.

Как люди начинают верить в приметы и «неслучайность случайностей» Ученый Беррес Скиннер занимался изучением поведения животных. Например, он провел эксперимент на голубях, их учили поворачиваться по часовой стрелке: когда птица делала это, ее подкармливали и загоралась лампочка. Или она должна была нажимать на кнопку, чтобы ей дали корм. Но что будет, если мы заменим кнопку на таймер, который срабатывает случайным образом? Голубь махал крыльями, таймер сработал, он получил еду. И он думает: чем я заслужил еду? Он начинает двигать крыльями все чаще и убеждается в том, что делает все правильно. То есть голуби повторяют те действия, которые совершали перед получением награды, даже если события никак не связаны между собой. Так появляются предрассудки. Люди не сильно отличаются в этом плане, у нас есть свои предрассудки, которые формируются похожим образом, мы склонны к ошибке «после значит следствие». Мы думаем, что если два события хронологически следуют друг за другом, то из этого вытекает, что между ними есть причинно-следственная связь. То, что это не так, легко продемонстрировать: петух прокукарекал – солнце взошло. Это не значит, что если петуха зарезать, солнце больше не появится. Голуби повторяют те действия, которые совершали перед получением награды, даже если события никак не связаны между собой. Так появляются предрассудки

Кто-то танцевал, пошел дождь – мы открыли танец дождя. Человеку было плохо, он пошел к целителю-гомеопату, и ему стало лучше, теперь он будет уверен, что дело в сахарных шариках или молитве, но на самом деле наука так не работает. Некоторые заболевания проходят сами, а при хронической болезни есть естественные улучшения. Ученые ищут причинно-следственную связь между лекарством и выздоровлением, для ее выявления проводят сложные исследования: берут большой круг людей с общим диагнозом и случайным образом разбивают на две группы. Одна получает нужное нам вмешательство, а другая – пустую таблетку. Дальше сравнивают процент исследуемых, которые поправились, такие будут в обеих группах, но если разница статистически большая, то можно делать вывод об эффективности лекарства. В повседневной жизни люди не проводят такие эксперименты и основываются на субъективном опыте, а он часто бывает обманчив. Формирование ложных закономерностей продемонстрировано в эксперименте с двумя кнопками: зеленой и красной. Участнику нужно набрать максимальное количество баллов. Суть в том, что зеленая кнопка работает и, если нажать на нее, получаешь балл, но через десять секунд. А красная ничего не делает – она бессмысленна. Но человек в поиске правильного ответа пробует обе по очереди и приходит к выводу, что балл дается за нажатие сначала зеленой, а потом красной. Так у него вырабатывается ритуал: повторять комбинацию, включая неработающую кнопку. У людей эта особенность наиболее ярко выражена, шимпанзе, скорее всего, быстро откажется от бессмысленных действий. Интересно, что дети не такие, они склонны повторять все операции, которым их обучили. Это важное достижение нашего вида – способность передачи культуры. В большинстве случаев, когда взрослые что-то нам показывают, это разумно, но есть побочный продукт: если кто-то из старших делает ложный вывод, то он легко передастся следующим поколениям.

Мы недооцениваем силу случайности Мы часто недооцениваем вероятность случайности, психолог Питер Крюгер открыл эффект избегания повторений. Представим себе, что человек является генератором случайных чисел. Он подкидывает шестигранной кубик в голове и старается сделать это максимально случайно и непредвзято. Но оказывается, что человеческий генератор сильно отличается от настоящего. В реальности вероятность выпадения шестерки не зависит от того, была шестерка в прошлый раз или нет, а люди такое не любят – это есть избегание повторений. Сила этого эффекта зависит от того, как человек относится к паранормальному. Верующий человек будет максимально подвержен ему, агностик – средне, не избавиться от него и скептику, но они избегают повторений в меньшей степени. Мы часто задумываемся о совпадениях и иногда приходим к выводу, что они не могли быть случайны. Однако надо учитывать, что наш мозг недостаточно хорошо работает с вероятностями.