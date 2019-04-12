Ольга Ребковец: «Тотальный диктант в этом году напишут в 80 странах»

13 апреля в 80 странах мира пройдет «Тотальный диктант» — масштабная акция проверки грамотности, придуманная в 2004 году в Новосибирске. «Собака.ru» поговорила с его создательницей Ольгой Ребковец о сотрудничестве с ЮНЕСКО и том, почему знания языка нужно совершенствовать всю жизнь.

У нас много друзей, и в процессе общения рождаются разные идеи. Например, конкурс столиц и автопробег мы придумали на афтепати диктанта. Изначально мысль о «Тотальном путешествии» всерьез не восприняли, но решили попробовать найти партнеров, и в прошлом году компания «ГАЗ» подписалась на нашу авантюру. В результате мы совершили двенадцатидневное путешествие из Новосибирска во Владивосток с остановками в восьми городах России. В этом году у нас были более амбициозные планы: перевезти статус столицы «Тотального диктанта» из Владивостока в Таллин через 28 городов. И это был не просто месяц пути длиною в 13 тысяч километров, а целая просветительская кампания, которая позволила нам рассказать о проекте, организовать научно-популярные лекции, создать резонанс в СМИ. Параллельно филологи проводили научное исследование топонимов — вскоре мы обработаем этот материал и передадим его экзаменационной орфографической комиссии. На разных этапах маршрута, сменяя друг друга, к нам присоединялись четыре писателя, которые готовят книгу о путешествии.

Долгое время акция проводилась без финансовых вложений, а все коммуникации строились на принципе пяти рукопожатий, хотя сейчас он тоже работает. Задумавшись, как расширить аудиторию, мы решили пригласить на роль «диктатора» яркую медийную личность. С Псоем Короленко связались через выпускников НГУ, и, возможно, он был важной персоной только в филологических кругах, но тот факт, что человек специально приезжает из Москвы, сделало свое дело: вместо 150 участников неожиданно пришло 630. По сей день эта идея — двигатель «Тотального диктанта», а слово «диктатор» стало маркером, который позволяет определить, «свой» человек или «чужой».

Пятнадцать лет назад никто не предполагал, что «Тотальный диктант» может стать такой масштабной и всемирно известной акцией. Изначально он задумывался, как студенческое мероприятие НГУ, однако постепенно проект начал расти: с одной стороны, это был наш вызов самим себе, а с другой — запрос извне, так как людям неинтересно ежегодно посещать одно и то же событие. Плюс мы попали в тренды времени: в 2009 году, когда «диктант» вышел на уровень Новосибирска, была мода на эдьютейнменты — лекции в барах, сайенс-слемы и другие образовательные проекты.

Это уже не первая книга проекта: в январе в издательстве «Эксмо» вышла «Хрестоматия Тотального диктанта от Быкова до Яхиной».

Она отлично вписалась в нашу концепцию, ведь одна из задач проекта — знакомить людей с качественной современной русской литературой. Идея книги возникла на нашей ежегодной конференции, и, если честно, я сначала не в полной мере ее оценила, да и у нас не было средств на печать. Некоторое время она «пролежала на полке», пока меня не попросили написать рецензию на одну из книг «Эксмо». В процессе общения компания предложила нам сотрудничество, и сейчас мы работаем еще над несколькими проектами. «Тотальный помощник» — ежедневник и учебное пособие два в одном, который содержит актуальные для деловой переписки правила русского языка и небольшие упражнения с ответами на следующей странице. Также в планах справочник по деловой коммуникации и задачник на основе курса «Русский по пятницам».

Востребованы ли курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»?

В современном мире коммуникация переходит в письменный формат, из-за этого безграмотность чаще бросается в глаза. Мы всегда говорили, что пятерка в школе по русскому не гарантирует, что ты сохранишь свои знания — языком нужно заниматься в течение всей жизни. Конечно, наша аудитория — это по большей части грамотные люди, но есть и те, кто целенаправленно приходят к своей пятерке. В Новосибирске, Петербурге, Москве и других крупных городах в марте стартовали пятничные курсы по русскому языку. За месяц до диктанта начала работу онлайн-школа, программа которой ориентирована на текст этого года. Также на нашем сайте есть курсы прошлых лет, а недавно мы запустили еще один общий онлайн-курс «Никогда не пиши “ни когда”», в конце лета запустим платный «Бизнес-русский». Но сам «Тотальный диктант» всегда будет бесплатным.

Языком нужно заниматься в течение всей жизни

Насколько остро стоит вопрос финансирования?

Два раз подряд мы выигрывали Президентский грант. Плюс в этом году у нас появился первый генеральный партнер — компания Berlingo. Также у нас есть партнеры, которые помогают решать те или иные задачи, например, в IT-сфере, и это серьезный блок ресурсной поддержки, а, значит, нам удается выводить акцию в массы, не зацикливаясь на узком сообществе филологов. Нас поддерживают и автомобильные корпорации, и крупные компании, и звезды, которые тратят свое время на то, чтобы бесплатно продиктовать текст. Важная особенность проекта в том, что он не принадлежит никому: это общественная история, а не государственная. Да, есть организатор — фонд «Тотального диктанта», но мы четко соблюдаем принципы: мы — вне политики и вне идеологии. Это огромный карточный домик, который держится не на формальных связях, не на жестких обязательствах, не на коммерческой составляющей: нам просто нравится делать хорошее дело. И эта система работает эффективно.

В сентябре мы попали в штаб-квартиру ЮНЕСКО, где общались с коллегами, которые занимаются вопросами грамотности. Они сейчас прорабатывают два основных тезиса в рамках образовательной программы 2030: грамотность — это не набор навыков, знаний и компетенций, полученных один раз в жизни. И мы как раз это транслируем. И второе: чем выше уровень развития общества, тем выше требования к грамотности. И об этом мы тоже постоянно говорим. На базе этих двух точек зрения хотелось бы выстроить содержательное сотрудничество с ЮНЕСКО, но коллеги признали, что «Тотальный диктант» — успешный кейс, и пока они не могут сказать, кто бы еще мог заниматься этой проблемой. Надеемся, наш проект будет полезен не только русскому обществу, но и будет востребован на мировом уровне.

totaldict.ru

Текст: Татьяна Евстигнеева

Фото: архивы пресс-служб