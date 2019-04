Президент Исландии проведет в СПБГУ открытую лекцию

Президент Исландии Гудни Торласиус Йоханнессон проведет в СПБГУ публичную лекцию «Мы все протестуем!» Этническое и культурное многообразие, критический анализ и независимость как основа исторического исследования» («We all protest!» Diversity, critique and freedom as the essence of historical research).

Она пройдет 10 апреля, в 10:00. Вход на мероприятие бесплатный — нужно только зарегистрироваться здесь.

А 12 апреля в Ботаническом саду СПбГУ пройдет весенний субботник. Он развернется не только в самом саду, но и в оранжерее — организаторы мероприятия, неформальное экологическое сообщество вуза, приглашает всех желающих поучаствовать.