В петербургском Планетарии №1 разрабатывают робота, который сможет готовить к переработке смешанные отходы – его сделают уже к осени этого года. В России аналогов у него нет, а в Европе подобные аппараты только тестируются. Основатель планетария и автор проекта Евгений Гудов рассказал «Собака.ru», как робот встанет на защиту окружающей среды.

Как появилась идея

Идея родилась у меня давно, еще в университете. Я уже тогда считал, что мусор – это интересная и важная проблема. Мы каждый день ходим в магазин, оставляем там деньги, и 20% этих средств оседает на свалках. Людским трудом все это отсортировать невозможно. После того, как мы преуспели в использовании роботов при строительстве Планетария №1 – они сэкономили нам месяцы работы – я понял, что эту тему стоит развивать. И единственный верный вариант в данном случае – все целиком разрабатывать в России, потому что здесь это дешевле, и соответственно итоговый продукт будет стоить меньше, чем зарубежные аналоги. Разработку мы начали около года назад, этим занимается часть команды планетария – всего в проекте задействовано человек десять.

Что это за робот

Наша задача – создать робота, который будет стоять в сортировочном центре: он будет сканировать кучу отходов, определять их тип и разделять. Таким образом мы планируем сортировать до 70%, и только 30% будет сжигаться или отправляться на свалку. Мы рассчитываем, что робот будет совершать одну операцию в секунду и выхватывать до 10 кг с точностью до 0,1 мм – для мусора этого более чем достаточно.

Наш робот – один элемент сортировочного центра, но самый сложный и уникальный. Сейчас ничего подобного в России нет. Создают оборудование для сортировки: которое выделяет цветные или черные металлы, легкие фракции. Но у нас более сложная разработка, задействован искусственный интеллект и точная робототехника.

Мы уже почти доделали робота, у нас есть первый прототип, сейчас готовится второй предсерийный робот, а уже финальную, серийную версию мы планируем закончить к сентябрю этого года. Параллельно допиливается нейросеть: сейчас она определяет 10-20% объектов, а в перспективе – до 70%.