Как в петербургском Планетарии №1 разрабатывают первого в России робота, сортирующего отходы
В петербургском Планетарии №1 разрабатывают робота, который сможет готовить к переработке смешанные отходы – его сделают уже к осени этого года. В России аналогов у него нет, а в Европе подобные аппараты только тестируются. Основатель планетария и автор проекта Евгений Гудов рассказал «Собака.ru», как робот встанет на защиту окружающей среды.
Как появилась идея
Идея родилась у меня давно, еще в университете. Я уже тогда считал, что мусор – это интересная и важная проблема. Мы каждый день ходим в магазин, оставляем там деньги, и 20% этих средств оседает на свалках. Людским трудом все это отсортировать невозможно. После того, как мы преуспели в использовании роботов при строительстве Планетария №1 – они сэкономили нам месяцы работы – я понял, что эту тему стоит развивать. И единственный верный вариант в данном случае – все целиком разрабатывать в России, потому что здесь это дешевле, и соответственно итоговый продукт будет стоить меньше, чем зарубежные аналоги. Разработку мы начали около года назад, этим занимается часть команды планетария – всего в проекте задействовано человек десять.
Что это за робот
Наша задача – создать робота, который будет стоять в сортировочном центре: он будет сканировать кучу отходов, определять их тип и разделять. Таким образом мы планируем сортировать до 70%, и только 30% будет сжигаться или отправляться на свалку. Мы рассчитываем, что робот будет совершать одну операцию в секунду и выхватывать до 10 кг с точностью до 0,1 мм – для мусора этого более чем достаточно.
Наш робот – один элемент сортировочного центра, но самый сложный и уникальный. Сейчас ничего подобного в России нет. Создают оборудование для сортировки: которое выделяет цветные или черные металлы, легкие фракции. Но у нас более сложная разработка, задействован искусственный интеллект и точная робототехника.
Мы уже почти доделали робота, у нас есть первый прототип, сейчас готовится второй предсерийный робот, а уже финальную, серийную версию мы планируем закончить к сентябрю этого года. Параллельно допиливается нейросеть: сейчас она определяет 10-20% объектов, а в перспективе – до 70%.
Как робот будет определять тип отходов
Точность определения типа отходов зависит от глубины обучения нейросети. Ей показывают условно 500 фотографий – здесь пластик единица, а здесь двойка. Она самообучается, учитывая разные факторы. Ее можно натренировать на распознавание огромного количества разных факторов, это зависит от мощностей. Маркировку тоже можно смотреть компьютерным зрением, это не проблема. Плюс есть номенклатура – в супермаркеты попадает 20 — 30 тысяч позиций, для искусственного интеллекта это совсем немного.
Как сделать эко-бизнес окупаемым
Сейчас все сортировочные центры построены на человеческом труде, то есть отходы разбираются вручную. Это долго, дорого, нерационально, из-за этого сортировка мусора невыгодна – его дешевле свалить на полигон. Если же заменить людей на роботов, эко-бизнес, по нашим расчетам, сможет окупаться, и тогда в него потянутся инвестиции.
Зачем нужен робот
Мы планируем предлагать робота мусорным операторам не только в Петербурге, но и во всем мире. Пластик будет отправляться на переработку, метал – в металлолом. Пищевые отходы при помощи специальных бактерий выделяют газ – он чистый и может использоваться для выработки электроэнергии. В Эстонии, например, так отапливаются большие теплицы с овощами.
Реалии сейчас таковы, что сортирует мусор совсем небольшое количество людей. Поэтому нужно что-то делать с тем, что выбрасывается сейчас. В конце концов, даже если раздельным собором начнет заниматься больше людей, отходы все равно нужно будет проверять. Сейчас этим занимаются люди, мы же хотим удешевить и ускорить этот процесс.
Зарубежные аналоги
Похожих роботов делают в Испании, там они уже стоят в сортировочных центрах, правда, пока это скорее тестирование, но прогресс уже виден. Людской труд пока полностью не исключается. Мы отстаем от них на год-полтора, что совсем немного, учитывая, как сильно мы опаздываем по развитости переработки в целом. Испанские роботы стоят около 32 миллионов, а наш аппарат обойдется в 3-4.
Когда будет закончена работа
К продаже версия будет готова в конце 2020 года – но работа на этом не заканчивается, мы будем совершенствовать робота. Про окупаемость мы сейчас не думаем: если продукт хороший и качественный, то он быстро начнет приносить прибыль.
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