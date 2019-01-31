«Яндекс» учредил научную премию имени Ильи Сегаловича

«Яндекс» объявил о создании собственной научной премии имени Ильи Сегаловича — сооснователя компании, умершего в 2013 году. Ежегодно награды будут вручать студентам, аспирантам и научным руководителям за достижения в области информационных технологий.

Заявлены пять областей: машинное обучение, компьютерное зрение, обработка естественного языка и машинный перевод, распознавание и синтез речи, информационный поиск и анализ данных.

«В основе наших технологий лежат разработки, которые были бы невозможны без сильной математической школы и фундаментальной науки. С помощью премии мы хотим поддержать исследователей, которые, как и мы, занимаются компьютерными науками и создают технологии будущего. Премия носит имя Ильи, который очень верил в прогресс и много делал для поддержки IT-сообщества», — говорит Аркадий Волож, генеральный директор группы компаний Яндекса.

Общий фонд премии — 16 миллионов рублей. Студентам и аспирантам в качестве вознаграждения будут давать 350 тысяч рублей, а научным руководителям — 700 тысяч рублей. Участие смогут принять граждане России, Беларуси и Казахстана.

До конце февраля принимаются заявки на получение премии. Церемония вручения пройдет в апреле.