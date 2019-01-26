Роскосмос и РАН разработают систему защиты от космического мусора и астероидов
В скором времени земляне смогут спать спокойно — Роскосмос совместно с РАН начали разработку программы исследования космического мусора и астероидов с целью поиска методов защиты от них. В официальном твиттер-аккаунте компании сообщают, что именно мусор и осколки космических камней на околоземной орбите наносят больший вред людям.
«Действительно, становится тесно. Тот объект, который отслужил свой срок, постепенно разрушается. Вокруг него появляются осколки аппаратуры, элементы солнечных батарей, остатки компонентов ракетного топлива — все это космический мусор», — поясняет директор департамента стратегического планирования и государственных космических программ Роскосмоса Юрий Макаров.
Российская академия наук и Роскосмос приступили к разработке программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса — это астероиды и осколки космических камней.— РОСКОСМОС (@roscosmos) 26 января 2019 г.
Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите pic.twitter.com/qGQ5qoEMAl
«Афиша» со ссылкой на госкорпорацию сообщает, что на орбите планеты могут находится до 20 тысяч объектов только в диаметре более 10 сантиметров, количество же мелкого мусора неизвестно. Скорость полета таких вредоносных тел может достигать 11 километров в секунду, а их столкновение с МКС может привести к разгерметизация корпуса станции. Это приводит к тому, что возникает необходимость корректирования траектории полета как Международной космической станции, так и других летательных аппаратов.
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