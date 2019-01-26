Роскосмос и РАН разработают систему защиты от космического мусора и астероидов

В скором времени земляне смогут спать спокойно — Роскосмос совместно с РАН начали разработку программы исследования космического мусора и астероидов с целью поиска методов защиты от них. В официальном твиттер-аккаунте компании сообщают, что именно мусор и осколки космических камней на околоземной орбите наносят больший вред людям.

Российская академия наук и Роскосмос приступили к разработке программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса — это астероиды и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите pic.twitter.com/qGQ5qoEMAl

«Афиша» со ссылкой на госкорпорацию сообщает, что на орбите планеты могут находится до 20 тысяч объектов только в диаметре более 10 сантиметров, количество же мелкого мусора неизвестно. Скорость полета таких вредоносных тел может достигать 11 километров в секунду, а их столкновение с МКС может привести к разгерметизация корпуса станции. Это приводит к тому, что возникает необходимость корректирования траектории полета как Международной космической станции, так и других летательных аппаратов.