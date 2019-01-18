Как сделать свою жизнь лучше прямо сейчас: 10 правил доктора Курпатова

Весь мир повально ностальгирует в рамках челленджа #10yearschallenge, а «Собака.ru» решила вспомнить один из самых полезных наших материалов конца нулевых и по-прежнему наиболее цитируемый текст первого публичного психотерапевта страны Андрея Курпатова – 10 советов, благодаря которым ваша жизнь станет намного лучше.

1. Никогда не перекладывайте на чужие плечи ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Понимаю, что искушение велико, но пожалейте самих себя. Только в тот момент, когда вы внутренне примете это решение – «я автор своих неудач и творец своих успехов», вы обретете силу. 2. Примите тот факт, что прошлого уже не изменить, оно закончилось. Нам подвластно только наше будущее, которое напрямую зависит от того, что мы делаем сейчас, в каждую данную, конкретную минуту. Не ждите, что будущее вам улыбнется, сделайте так, чтобы оно не могло вам не улыбаться. 3. Избавьтесь от иллюзии, что вы можете изменить других людей. Подсознательно все мы страдаем этим наивным заблуждением, а в результате страдаем в прямом смысле этого слова. Людей меняют только обстоятельства, все остальное – лишь обман восприятия. Позвольте им быть другими, и в какой-то момент вы даже начнете получать от этого удовольствие.

4. Это печальная новость, но с этим ничего не поделать: мы нужны другим сильными. Слабыми, уставшими, страдающими, несчастными – мы никому не нужны. Если они делают вид, что дела обстоят как-то иначе, то просто вводят вас в заблуждение. Не поддавайтесь! Согласитесь с абсолютностью этого правила, выдохните, встряхнитесь, и вы поймете, что расстраиваться не из-за чего. 5. Все наши действия будут иметь определенные последствия. И, по сути, мы всегда выбираем не то, что мы будем делать, а то, что будет в результате этого нашего действия. Поэтому прежде чем сделать какую-нибудь глупость, хорошенько подумайте о ее последствиях, и тогда глупостей в вашей жизни будет значительно меньше. 6. Каждому нормальному человеку хочется на безбедную пенсию, причем, чем раньше, тем лучше, а желательно – прямо сейчас, сразу. Это химера. И не потому что безбедной пенсии не может быть, а потому что человеку нужно работать. Осознайте это, и тогда ваш каждодневный труд начнет приносить вам радость.

7. Каждый из нас умрет. Это неизбежно и факт медицинский. Можно из-за этого страдать и мучиться, а можно сделать над собой усилие и оставить эту тему раз и навсегда. Не живите так, словно вы будете жить вечно. И не живите так, словно умирать вам завтра. Осмыслите оба этих утверждения, и вы найдете свой собственный рецепт счастливой жизни. 8. Если вы задались вопросом о смысле жизни, скорее всего, это просто депрессия. Важен не конкретный «смысл жизни», а ощущение, что вы живете осмысленно. Делайте то, что внутренне считаете важным. Не забывайте говорить себе об этом. И не гонитесь за успехом. Если вы просто делаете то, что чувствуете важным, успех догонит вас сам. 9. Никогда не тратьте свое время и силы на тех, кому вы безразличны, или даже хуже того – на тех, кто вас не любит. В этом мире огромное множество людей, с которыми проживать жизнь в радость. Просто не надо быть закрытым и подозрительным. Поверьте, будучи открытым и добрым, вы ничего не теряете. 10. Почитывайте иногда книжки доктора Курпатова. В целом, под настроение, он бывает очень неплохим собеседником.

Как избавиться от тревоги и страхов Лайфхаки от Андрея Курпатова