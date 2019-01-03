Фото дня: совершена первая в истории человечества посадка на обратную сторону Луны

Сегодня, впервые в истории человечества, была совершена посадка на обратную, темную сторону Луны — китайский космический аппарат «Чанъэ-4» в 6:40 по московскому времени (11:40 по местному) совершил прилунение и сделал первые снимки.

Здесь и далее фото: @XHscitech



Об историческом моменте сообщает РБК со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA). «В 11:40 (по местному времени, 6:40 мск. — прим. ред.) камера С сняла первое в мире изображение обратной стороны Луны крупным планом и отправила его на землю. На рисунке показано направление модуля, который собирается покинуть спускаемый аппарат и вернуться к Луне», — сообщает агенство. CNSA также опубликовали фотографии 12-минутного приземления китайского лунного зонда на кратер, располагающийся на дальней стороне Луны.

Китайский зонд «Чанъэ-4», впервые совершивший посадку на обратной стороне Луны, на которую еще не ступала нога человека, стартовал 8 декабря с космодрома Сичан и приземлился 3 января в древнем ударном кратере Карман в южном полушарии обратной стороны Луны. За передачу сигнала с зонда отвечает спутник-ретранслятор «Цюэцяо». Лунный зонд должен собрать данные о геологическом строении Луны, составе грунта, провести ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений. В Китае планируют запустить искусственную Луну. Что это вообще такое и, может, она нужна Петербургу?

«В истории исследования Луны человечеством в четверг открыта новая страница, когда первый в мире исследователь обратной стороны Луны сел в точке своего назначения после 26-дневного путешествия», — сообщает China Daily. «Газета.ру» со ссылкой на издание передает, что на высоте 6-8 километров зонд произвел оценку местоположения, на 100 метрах приостановил снижение, проанализировал процесс на возможность препятствий и успешно прилунился.

Meet #UltimaThule! What you’re seeing is the 1st contact binary ever explored by a spacecraft. This object, which we can now see is a contact binary, used to be 2 separate objects that are now bound together. Watch for more @NASANewHorizons science results https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/uF9VfgN4Fh — NASA (@NASA) 2 января 2019 г.

Сегодня также стали известны снимки самого далекого небесного тела, до которого добирались люди. Аппарат «Новые горизонты» снял астероид Ультима Туле — небесное тело из пояса Койпера. Об этом сообщает «Медуза». В 2014 году телескоп «Хаббл» снял объект, который находится на расстоянии более 6 миллиардов километров. Снимок был сделан в момент, когда астероид Ультима Туле пролетел мимо «Новых горизонтов» на расстоянии 3500 километров. Сообщается также, что на передачу всей собранной информации потребуется примерно 20 месяцев — сигнал от аппарата «Новые горизонты» до Земли идет более шести месяцев. NASA уже сделала первые выводы относительно самого удаленного астероида. Пользватели Twitter тут же придумали мем про снеговика, ВВ-8 и кошечку.