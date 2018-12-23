В Институте океанологии рассказали, для чего нерпам устанавливают GPS-трекеры

Институт океанологии имени Ширшова опубликовал видео — короткий метр о приключениях ладожских нерп Миньки и Мишки — рассказывающее о том, для чего нерпам устанавливают GPS-трекеры.

По словам представителей «Фонда друзей балтийской нерпы», чипирование позволяет получить информацию и на ее основе сформировать представление о биологии и жизни этих животных, а также сведения о том, как нерпы используют акваторию Ладожского озера, взаимодействуют с рыболовами и мигрируют ли в Балтийское море. «Много лет исследователи во всем регионе мечтали оборудовать ладожскую нерпу передатчиками и узнать, как она использует акваторию озера. Нам, совместно и институтом Северцева, посчастливилось в этот исторический момент присутствовать — поставить одни из первых передатчиков и узнать, как же путешествует ладожская нерпа», — рассказывают представители «Фонда друзей балтийской нерпы»

Фото: скриншот из видео

В комментариях горожане удивляются тому, насколько нерпа близка к человеку. «Ведут себя, как домашние!», — пишут пользователи. В настоящий момент нерпы живут на достаточно ограниченных участках акватории, поэтому данные о их перемещении ученые не публикуют. Исследователи также говорят, что датчики, которые прикрепляются на волосяной покров нерпы на специальный безвредный клей, продержатся до первой линьки, но также не исключено, что из-за льда, который нерпу задевают передатчиками, они могут отвалиться. «Обычно у нерп трекеры перестают работать зимой», — комментируют представители фонда. Нерп Миньку и Мишку еще в ноябре обнаружили шлиссельбургские рыбаки. Тогда животных снабдили датчиками отслеживания локации и выпустили в Ладожское озеро. Напомним, под одним из мостов в центре Петербурга сфотографировали нерпу, которая выбралась на лед. А с наступлением первых серьезных заморозков бассейн спасенного тюленя Крошика затянуло льдом — мы собрали фотографии (не переживайте, Крошику ничего не угрожало!)