Составители словаря Merriam-Webster назвали слово 2018 года

Составители американского толкового словаря Merriam-Webster выбрали существительное «справедливость» (justice) словом 2018 года. Об этом сообщается на сайте справочного издания.

В сообщении на сайте говорится, что это был самый популярный запрос среди пользователей. Они уточняли значение этого существительного на 74% чаще, чем в 2017 году.

Напомним, ранее составители Оксфордского словаря выбрали слово 2018 года. Им стало toxic — «токсичный», «ядовитый», «отравленный». Изначально оно появилось в английском языке в середине XVII в, а экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главные слово и выражение 2018 года в России.