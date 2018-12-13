«Солсберецкий собор», «пенсия» и «харассмент»: объявлены слово и выражение 2018 года в России

ТОП-10 слов в категории «Протологизм» (новые слова, с указанием автора):

1. «Вохрократия» — власть силовиков, спецслужб и их уполномоченных олигархов. (Сергей Аркавин)

2. «Пенсиянин» — россиянин, доживший до реформированной пенсии (Сергей Плотников).

3. «Выборарриум» — избирательный участок; грязная кампания (Анна Христочевская)

4. «Шумобесие» — одержимость шумом, громкостью, децибелами (М. Э.)

5. «Инополитянин» — политик, который смотрит на жизнь словно с другой планеты (Сергей Плотников)

6. «Хронопат» — тот, кто живет не в ладу со временем, постоянно опаздывает, нарушает сроки. (М. Э.)

7. «Настомящее» — настоящее, которое нас томит и угнетает. (М. Э.)

8. «Сердечно-засудистая система» — судебная система с бессердечным, обвинительным уклоном. (Сергей Плотников)

9. «Выступарик» — выступающий, вдохновленный стопариками (Анна Христочевская)

10-11. «ДвуГРУшник» — патриот и предатель в одном флаконе. (Виктор Березной)