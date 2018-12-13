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«Солсберецкий собор», «пенсия» и «харассмент»: объявлены слово и выражение 2018 года в России

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово 2018 года в России. Об этом представители совета сообщили «Собака.ru».

Среди членов экспертного совета - писательница Людмила Улицкая, Елена Черникова, Татьяна Щербина, лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева, журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев, психолог и деятель педагогики Александр Асмолов; филолог и педагог Евгения Абелюк; публицист и библеист Андрей Десницкий, социологи Владимир Костюшев и Алла Корниенко; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн.

ТОП-10 слов 2018 года:

1. «Новичок»

2. «Токсичный»

3. «Пенсия, пенсионер»

4. «ЧВК Вагнер»

5. «Харассмент»

6. «Автокефалия» (украинской церкви)

7. «Ихтамнеты»

8. «Мундиаль»

9. «Санкции»

10. «Репосты»

Помимо этого, эксперты центра выбрали выражение года — победителем в этой номинации стало «Солсберецкий собор». В топ рейтинга также вошли « Пенсионная реформа» и «Театральное дело».

ТОП-10 выражений года:

1. «Солсберецкий собор»
 
2. «Пенсионная реформа»
 
3. «Театральное дело»
 
4. «Новое величие»
 
5. «Бомбить Воронеж»
 
6. «Гибридная война»
 
7. «Мусорные бунты»
 
8. «Вмешательство в выборы»
 
9. «Токсичные люди», «активы», и т.п.
 
10. «Близнечная пара» (Боширов-Петров, Кокорин-Мамаев)

Писатели и филологи также выбрали 10 главных выражений уходящего года в категории «Антиязык» (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии).

ТОП-10 выражений в категории «Антиязык»:

1. «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут» (В. Путин).
 
2. «Дожитие, возраст дожития».
 
3. «Государство не просило вас рожать». (Свердловская чиновница Ольга Глацких)
 
4. «Можем повторить»
 
5. «Макарошки стоят всегда одинаково». (саратовский министр Наталья Соколова о прожиточном минимуме).
 
6. «Съехать с сатисфакции» (В. Золотов).
 
7. «Хотите попиариться на горе?» (Кемеровский губернатор Сергей Цивилев — отцу, у которого сгорели в «Зимней вишне» жена и дочь).
 
8. «Лишнехромосомный. У народа России имеется одна лишняя хромосома» (В. Мединский).
 
9. «Лишние люди» (Сергей Собянин о 15 млн. лишних россиян)
 
10-11. «Освящение ракеты».

ТОП-10 слов в категории «Протологизм» (новые слова, с указанием автора):

1. «Вохрократия» — власть силовиков, спецслужб и их уполномоченных олигархов. (Сергей Аркавин)

2. «Пенсиянин» — россиянин, доживший до реформированной пенсии (Сергей Плотников).

3. «Выборарриум» — избирательный участок; грязная кампания (Анна Христочевская)

4. «Шумобесие» — одержимость шумом, громкостью, децибелами (М. Э.)

5. «Инополитянин» — политик, который смотрит на жизнь словно с другой планеты (Сергей Плотников)

6. «Хронопат» — тот, кто живет не в ладу со временем, постоянно опаздывает, нарушает сроки. (М. Э.)

7. «Настомящее» — настоящее, которое нас томит и угнетает. (М. Э.)

8. «Сердечно-засудистая система» — судебная система с бессердечным, обвинительным уклоном. (Сергей Плотников)

9. «Выступарик» — выступающий, вдохновленный стопариками (Анна Христочевская)

10-11. «ДвуГРУшник» — патриот и предатель в одном флаконе. (Виктор Березной) 


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