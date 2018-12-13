«Солсберецкий собор», «пенсия» и «харассмент»: объявлены слово и выражение 2018 года в России
Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал главное слово 2018 года в России. Об этом представители совета сообщили «Собака.ru».
Среди членов экспертного совета - писательница Людмила Улицкая, Елена Черникова, Татьяна Щербина, лингвисты Светлана Друговейко-Должанская, Людмила Зубова, Ольга Северская, Наталья Фатеева, Елена Шмелева, журналисты и филологи Андрей Архангельский, Марина Королева, Ксения Туркова; режиссер Владимир Мирзоев, психолог и деятель педагогики Александр Асмолов; филолог и педагог Евгения Абелюк; публицист и библеист Андрей Десницкий, социологи Владимир Костюшев и Алла Корниенко; философы и культурологи Григорий Тульчинский и Михаил Эпштейн.
ТОП-10 слов 2018 года:
1. «Новичок»
2. «Токсичный»
3. «Пенсия, пенсионер»
4. «ЧВК Вагнер»
5. «Харассмент»
6. «Автокефалия» (украинской церкви)
7. «Ихтамнеты»
8. «Мундиаль»
9. «Санкции»
10. «Репосты»
Помимо этого, эксперты центра выбрали выражение года — победителем в этой номинации стало «Солсберецкий собор». В топ рейтинга также вошли « Пенсионная реформа» и «Театральное дело».
ТОП-10 выражений года:1. «Солсберецкий собор»
Писатели и филологи также выбрали 10 главных выражений уходящего года в категории «Антиязык» (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии).
ТОП-10 выражений в категории «Антиязык»:1. «Мы попадем в рай, а они просто сдохнут» (В. Путин).
ТОП-10 слов в категории «Протологизм» (новые слова, с указанием автора):
1. «Вохрократия» — власть силовиков, спецслужб и их уполномоченных олигархов. (Сергей Аркавин)
2. «Пенсиянин» — россиянин, доживший до реформированной пенсии (Сергей Плотников).
3. «Выборарриум» — избирательный участок; грязная кампания (Анна Христочевская)
4. «Шумобесие» — одержимость шумом, громкостью, децибелами (М. Э.)
5. «Инополитянин» — политик, который смотрит на жизнь словно с другой планеты (Сергей Плотников)
6. «Хронопат» — тот, кто живет не в ладу со временем, постоянно опаздывает, нарушает сроки. (М. Э.)
7. «Настомящее» — настоящее, которое нас томит и угнетает. (М. Э.)
8. «Сердечно-засудистая система» — судебная система с бессердечным, обвинительным уклоном. (Сергей Плотников)
9. «Выступарик» — выступающий, вдохновленный стопариками (Анна Христочевская)
10-11. «ДвуГРУшник» — патриот и предатель в одном флаконе. (Виктор Березной)
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