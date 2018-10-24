В Китае планируют запустить искусственную Луну. Что это вообще такое и, может, она нужна Петербургу?

Может ли искусственный свет быть опасен?

Световое загрязнение в больших городах – это серьезная проблема, которой обеспокоены экозащитники и врачи. Оно не только мешает наблюдениям за астрономическими объектами, но и нарушает экосистему планеты. «Световой смог» создается из-за освещения улиц, архитектурных комплексов, рекламных щитов.

Медицинские исследования подтверждают негативное влияние чрезмерного освещения: оно вызывает частые головные боли, переутомление, стресс и повышенную тревожность. Свет, от которого никуда не скрыться, также плохо влияет на настроение. У животных, на которых ставили опыты, ослаблялась бдительность и психологическая устойчивость.

Стивен Локли, профессор Гарварда и автор книги «Blinded by the Light?» уверен: «Световое внедрение, даже если оно тусклое, может оказывать умеренный эффект на нарушение сна и подавление мелатонина. Даже если эти влияния относительно малы от ночи к ночи, непрерывный циркадный ритм, сон и гормональное нарушение могут иметь долгосрочные риски для здоровья».