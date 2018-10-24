В Китае планируют запустить искусственную Луну. Что это вообще такое и, может, она нужна Петербургу?
В Китае планируют запустить искусственную Луну для освещения города. Это уже не первая в мире попытка отражать солнечный свет с помощью выведенных на орбиту объектов. Собака.ru узнала, что было сделано в этой области в других странах, а также поговорила с заведующим лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории Максимом Ховричевым о том, нужен ли новый спутник Петербургу.
Искусственная Луна в Китае
В Китае планируют запустить на орбиту первую в мире искусственную Луну. С ее помощью собираются освещать в ночное время улицы 11-миллионного города Чэнду. Новый объект, отражающий свет солнца, будет в восемь раз ярче естественного спутника, потому что расположится всего в 500 км от Земли. Проект одобрили Харбинский политехнический университет и Китайская аэрокосмическая научно-производственная корпорация, его реализация намечена на 2020 год. Создатели утверждают, что увеличение количества лун на небе не помешает вести привычную жизнь животным, а заодно сэкономит около 1,2 млрд юаней ($174 млн) в год.
Может ли искусственный свет быть опасен?
Световое загрязнение в больших городах – это серьезная проблема, которой обеспокоены экозащитники и врачи. Оно не только мешает наблюдениям за астрономическими объектами, но и нарушает экосистему планеты. «Световой смог» создается из-за освещения улиц, архитектурных комплексов, рекламных щитов.
Медицинские исследования подтверждают негативное влияние чрезмерного освещения: оно вызывает частые головные боли, переутомление, стресс и повышенную тревожность. Свет, от которого никуда не скрыться, также плохо влияет на настроение. У животных, на которых ставили опыты, ослаблялась бдительность и психологическая устойчивость.
Стивен Локли, профессор Гарварда и автор книги «Blinded by the Light?» уверен: «Световое внедрение, даже если оно тусклое, может оказывать умеренный эффект на нарушение сна и подавление мелатонина. Даже если эти влияния относительно малы от ночи к ночи, непрерывный циркадный ритм, сон и гормональное нарушение могут иметь долгосрочные риски для здоровья».
В Норвегии уже используют сверхмощное искусственное освещение
Но там это — жизненная необходимость. Город Рьюкан настолько плотно окружен вершинами и горными хребтами, что его жители семь месяцев в году не видят солнца, что серьезно влияло на их здоровье и психическое состояние.
Долгие годы норвежцы пытались найти способ зазвать солнце в долину, и недавно власти города реализовали проект по установке автоматизированных зеркал-гелиостатов. С их помощью лучи ловят и перенаправляют на территорию Рьюкана. Норвежцев отличает от китайцев тот факт, что их сооружение установлено на самых высоких вершинах окружающих город гор, а не в космосе.
Светоотражатели планировали использовать не только во благо
Во время Второй Мировой войны в небольшой деревушке Хиллерслебен лучшие ученые Германии работали над созданием супероружия – «Солнечной пушки», которая отражала бы естественный свет с помощью зеркал на узкие участки земли. Предполагалось, что космическая станция, выведенная на орбиту, сможет осушать водоемы, уничтожать вражеские боеприпасы и даже стирать с лица Земли целые города. Но к 1945 году проект так и не успели реализовать.
В мирных целях эту идею хотела использовать администрация Барака Обамы – она планировала запуск околоземного зеркала для поставки солнечной энергии и ее переработки наземными электростанциями. Но стоимость проекта оказалась слишком высока – несколько миллиардов долларов.
Проводили ли подобные опыты в России
В 1990-е Россия провела серию экспериментов с космическими зеркалами. В рамках проекта «Знамя» 4 февраля 1993 года корабль «Прогресс» успешно развернул отражатель рядом со станцией «Мир». Зеркало создало яркое пятно радиусом 8 километров, которое прошло из южной Франции в западную Россию со скоростью 8 км/с. Отраженный свет действительно имел интенсивность примерно эквивалентную полной Луне. В 1999 году второй запуск оказался неудачным — оболочка зацепилась за антенну, корабль был спущен с орбиты и затоплен в океане, а проект закрыт.
Нужен ли подобный спутник Петербургу
Заведующий лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории Максим Ховричев объяснил «Собака.ру», что в России подобное космическое новшество если и захотят ввести, то не в ближайшее время: последнее десятилетие страна не может похвастать технологическими прорывами в космической отрасли.
Также специалист заявил: «Я думаю, задумка обречена на провал. Посчитайте, сколько энергии потребляет большой город для освещения. Какая должна быть площадь у отражателя, чтобы компенсировался ее расход? Есть такая вещь как фотогравитация, то есть отношение площади к массе. Этот параметр критически важен для динамики космического полета подобных систем. Все спутники с большими антеннами и солнечными батареями имеют сложную структуру, поэтому всегда приходится заниматься корректированном их орбиты. Иными словами, эксплуатация такого спутника будет чрезвычайно дорогим удовольствием.
Петербургу такой проект не нужен, нам стоит уменьшить количество света и правильно его расположить. Часто источники освещения находятся там, где в них нет необходимости. Диаграмма направленности осветительных приборов захватывает огромные куски неба. Нужно освещать конкретно дорогу, детский садик, автобусную остановку. Сколько уходит лишней энергии — получаются колоссальные цифры. Правильнее тратить усилия на изменение именно этого».
Текст: Дарья Гладких
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