Госдума запретила рекламу написания дипломных работ на заказ

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону «О рекламе», в рамках которых в России запретят рекламировать услуги по написанию дипломов, рефератов, курсовых, научных докладов и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся.

Подобный запрет, как считают депутаты, заставит студентов самостоятельно писать научные работы, а университеты, в свою очередь, смогут объективно оценивать академические успехи студентов и присуждать научные квалификации. Подобный запрет, как считают депутаты, заставит студентов самостоятельно писать научные работы. Наказание за рекламу написания дипломов и диссертаций Госдума пока не утвердила.

Комментируя инициативу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что она «бьет по последствиям, а нужно бить по причинам». По его мнению, опасен не сам факт плагиата, а то, что оригинальную работу пишут за деньги.