Видео дня: как занятия музыкой влияют на мозг? Объясняет Татьяна Черниговская
В Петербургской филармонии имени Шостаковича запустили новый проект — цикл лекций «Музыка +», в рамках которого исследователи и ученые расскажут о связи музыки с другими областями жизни: технологиями, историей и иными видами искусств.
Лекции проводят раз в месяц. Первой на сцене филармонии выступила ученый и номинант премии «Собака.ru« «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга« Татьяна Черниговская. Она рассказала гостям, каким образом мозг преображается от занятий музыкой и чем отличается мозг музыкантов, играющих на разных инструментах и как это влияет на управление временем.
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