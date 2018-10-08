Видео дня: как занятия музыкой влияют на мозг? Объясняет Татьяна Черниговская

Лекции проводят раз в месяц. Первой на сцене филармонии выступила ученый и номинант премии «Собака.ru« «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга« Татьяна Черниговская. Она рассказала гостям, каким образом мозг преображается от занятий музыкой и чем отличается мозг музыкантов, играющих на разных инструментах и как это влияет на управление временем.