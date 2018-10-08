Стало известно, кто получил Нобелевскую премию по экономике-2018

Премия Шведского банка имени Альфреда Нобеля, которую также называют Нобелевской премией по экономике присуждена Уильяму Нордхаусу за интеграцию изменений климата в макроэкономический анализ и Полу Ромеру за интеграцию в эту сферу технологических инноваций. Уильям Нордхаус — американский экономист. бакалавр Йельского университета, доктор философии Массачусетского технологического института. Является соавтором Самуэльсона в поздних изданиях учебника «Экономика: вводный анализ».

Нобелевскую премию по физике в этом году получили Артур Эшкин за изобретение оптических пинцетов и их применение в биологических системах, а также Жерар Муру и Донна Стрикланд — за изобретение метода генерации ультракоротких высокоинтенсивных оптических импульсов. При этом Донна Стрикланд стала третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию по физике.

1 октября Нобелевский комитет назвал имена лауреатов премии по физиологии и медицине в 2018 году. Ими стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хендзе. Ученые получили премию за разработки в области имуннотерапии рака — открытие контрольных точек иммунного ответа, которые останавливают развитие иммунной реакции на опухоль. Премию по химии получили Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит и Грегори Уинтер за работу с ферментами, пептидами и антителами.