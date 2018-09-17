Big Fucking Rocket: впервые за 46 лет человек снова полетит на Луну. Как и зачем?
Компания SpaceX выбрала первого туриста для полета вокруг Луны: его имя будет названо сегодня в 18:00 (то есть в 4 часа ночи 18 сентября по Москве). Перед этим событием мы решили разобраться, как и зачем Илон Маск решил возобновить полеты к спутнику Земли впервые за почти полвека.
Когда люди летали на Луну?
Луна – единственный астрономический объект, на котором удалось высадиться людям. Занимались этим США в рамках программы «Аполлон» с 1961 по 1975 годы. Первый в истории человечества пилотируемый облет Луны состоялся в 1968 году, а в 1969 на спутник Земли ступила нога космического инженера Нила Армстронга. Последняя высадка произошла в 1972 году, все последующие были отменены НАСА из-за огромных затрат и отсутствия новой научной ценности. Всего на Луне побывало 24 человека.
План Илона Маска
27 февраля 2017 года впервые с 1970-х человечество всерьез заговорило о возобновлении полетов на Луну. Илон Маск рассказал об амбициозном плане его компании SpaceX: отправить двух туристов до спутника и обратно. Они должны были облететь его, не совершая посадки, примерно за неделю, преодолев 500-650 тысяч километров, что в два раза больше, чем путь «Аполлонов». Маск заявил, что эти люди уже найдены и внесли «значительный депозит», они «не из Голливуда» и знакомы друг с другом. Им предстояло пройти серьезную проверку здоровья, а после – длительную серию подготовительных тренировок. Сопровождающих на борту не будет – корабль летит на автопилоте, а туристам подробно расскажут, что делать в случае неполадок. Стоимость полета не раскрывается, но Маск заметил, что этот проект обойдется не намного дороже, чем пилотируемый полет космического корабля Dragon 2 к МКС – тот стоил около 300 миллионов долларов, а значит каждый билет в необычное путешествие обошелся неизвестным счастливчикам по меньшей мере в 150 миллионов. SpaceX ожидают, что вскоре лунный туризм будет приносить им от 10 до 12% годовой выручки.
Существенный перенос сроков
Как и в случае с полетом на Марс, SpaceX не справилась с изначально намеченными сроками. Полет на Красную планету перенесли с 2018-го на 2024-й, а на Луну – с 2018 на середину 2019. Причиной могла стать ситуация на рынке — спрос на запуск коммерческих спутников падает, а клиенты не воспринимают грандиозные планы Маска всерьез.
Кто же полетит на Луну?
13 сентября этого года в официальном Twitter-аккаунте SpaceX заявили, что 17 сентября объявят имя «первого в мире космического туриста» – судя по твиту, он все-таки будет один. «Это важный шаг к предоставлению возможности обычным людям, которые мечтают путешествовать в космос», – добавили представители компании.
На чем полетят космонавты?
Для отправки людей на Луну SpaceX собираются использовать ракету BFR, название которой официально расшифровывается как Big Falcon Rocket, а неофициально – как Big Fucking Rocket. Создание многоразовой ракеты-носителя и космического аппарата Илон Маск анонсировал в сентябре 2017 года. Главное отличие BFR от других продуктов компании – она намного больше (106 метров в высоту) и позволит вывести на орбиту до 150 тонн груза. Планируется, что она заменит и «каннибализирует» все существующие разработки SpaceX: Falcon 9, Falcon Heavy и Dragon, и будет использована также и для полетов на Марс, и для сверхбыстрых перемещений по Земле – например, из Нью-Йорка в Шанхай можно будет добраться за 39 минут.
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Илон Маск во время запуска Falcon Heavy
Зачем Маску полет на Луну
Для американского предпринимателя Луна – только промежуточный пункт, своеобразная тренировка перед осуществлением его глобального плана по колонизации Марса. Он планирует первым в мире доставить астронавтов на Красную планету, организовать на ней поселения и создать комфортную для проживания среду.
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