Big Fucking Rocket: впервые за 46 лет человек снова полетит на Луну. Как и зачем?

Существенный перенос сроков

Как и в случае с полетом на Марс, SpaceX не справилась с изначально намеченными сроками. Полет на Красную планету перенесли с 2018-го на 2024-й, а на Луну – с 2018 на середину 2019. Причиной могла стать ситуация на рынке — спрос на запуск коммерческих спутников падает, а клиенты не воспринимают грандиозные планы Маска всерьез.

Кто же полетит на Луну?

13 сентября этого года в официальном Twitter-аккаунте SpaceX заявили, что 17 сентября объявят имя «первого в мире космического туриста» – судя по твиту, он все-таки будет один. «Это важный шаг к предоставлению возможности обычным людям, которые мечтают путешествовать в космос», – добавили представители компании.