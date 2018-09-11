Физики предупредили о второй по силе в 2018 году магнитной буре на Земле

На Земле наблюдается одна из самых крупных магнитных бурь этого года, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

По состоянию на вторую половину дня 11 сентября, колебания магнитного поля держатся уровне Kp=6, что специалисты классифицируют, как полноценную магнитную бурю второго уровня по максимальной пятибалльной шкале.

Такое событие носит общепланетарный характер и наблюдается сейчас сразу несколькими мировыми магнитными обсерваториями, расположенными на разных географических координатах – уточняют ученые.

Предыдущая мощная вспышка на Солнце наблюдалась 26 августа, когда индекс Kp достиг уровня 7. То есть Земля испытала воздействие магнитного удара дважды с интервалом в две недели. "Последнее стало достаточно неожиданным на фоне крайне низкой активности Солнца, которая, напротив, снизилась эти летом почти до абсолютного нуля", – отмечают физики.

Что касается последствий для жителей Земли, то они могут наблюдаться в виде помех и проблем со связью и полярных сияний на сравнительно низких широтах. Люди, чувствительные к подобным явлениям, могут испытывать ухудшение самочувствия.