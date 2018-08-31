Василий и Юлия Смольные о воспитании: «Дети поняли, что родители выглядят классно благодаря спорту и питанию»
Основатели проекта «Бешеная сушка» – настоящие чемпионы не только в спорте, но и в воспитании детей. Василий и Юлия Смольные по просьбе Собака.Ru написали колонку к 1 сентября о том, какой детский сад и школу выбрали для Захара и Серафима, как братья увлеклись акробатикой и почему не менее важны творческое развитие и совместный отдых.
Так сложилось, что наша семья для многих родителей служит ориентиром. Захар и Серафим Смольные – настоящая команда, слаженный творческий тандем, иногда ОПГ. И мы, мама и папа Смольные, с большими удовольствием поделимся информацией о том, как развиваем ребят, какие учебные заведения, а также спортивные (и неспортивные) секции для них выбрали.
Образование
Дети посещают английский детский сад «Взмах» на 10-й Советской улице (старший Захар этим летом выпустился). Мы хотели с детства привить ребятам интерес к иностранным языкам, и у нас это получилось. Здорово, что они учат английский не сидя за партой, а общаясь на нем во время занятий, игр, театральных постановок. А регулярные концерты – отдельная история. Это же чистой воды Бродвей!
Когда Захар и Серафим были совсем крохами, мы задались вопросом, как выбрать сад, в котором детям будет хорошо? Как понять, сможет ли он дать им необходимые знания, навыки, умение общаться и взаимодействовать с людьми? Скажем честно, выбирали недолго, хотя частных детских садов на любой вкус и цвет сейчас полным-полно. Составили список критериев, выписали все подходящие варианты (их оказалось не так уж много), обзвонили – и уже на этом этапе поняли, что пойдем во «Взмах».
Захару исполнилось 6 лет, и мы можем с уверенностью сказать, что к школе он готов на 100%. С такой подготовительной базой, как в нашем саду, можно в космос лететь! По поводу того, куда же его отдать учиться дальше, у нас тоже не дергался глаз от нервов. Идем мы в ту самую школу «Взмах» на Трамвайном проспекте (частную, с углубленным изучением английского языка), к которой относится и наш детский сад. Нас очаровали преподавательский состав, прогрессивный подход к образованию и совершенно особенная «взмаховская» атмосфера. Школе уже 28 лет, каждый шестой ее выпускник — медалист, а в старших классах делается акцент на экономике и бизнесе. Наш будущий первоклассник уже на низком старте, ну а мы до сих пор не можем поверить, что скоро в школу.
Спорт
Один из самых частых вопросов, которые нам задают: «Как вы приучаете парней к спорту?» На самом деле никак. Мы своим примером даем понять, что спорт – неотъемлемая часть жизни. Парни иногда участвуют в наших тренировках, когда мы занимаемся дома. Маленькими они воспринимали мамины «поскакушки» и «ритуальные танцы» на фитнес-коврике как веселую игру. С возрастом Захар и Серафим начали понимать, что именно благодаря спорту и режиму питания их мама с папой выглядят так. То есть классно! А дети, как известно, стремятся быть похожими на своих родителей.
Тхэквондо
Как только у Захара появился интерес к спорту, мы занялись поиском спортивной секции, которая пришлась бы по душе юному спортсмену, а затем, возможно, и его брату Серафиму. Поиски привели нас на Литейный, 11, в школу «Taekwondo-Spb». Мы возим ребят на тренировки два раза в неделю. Захар тренируется уже два с половиной года и в мае получил желто-зеленый пояс. Серафим начал полгода назад, когда ему исполнилось четыре.
Помним, как искали спортивные секции для мальчиков с четырех лет в Центральном районе. Нужно было направить энергию Захара в правильное русло. Оказывается, для девочек вариантов масса, а для мальчиков – увы, на так много. Совершенно случайно нашла в интернете школу тхэквондо на Литейном, позвонила тренеру Анне Александровне Жариновой, и она предложила привести Захара на пробную тренировку. Так мы и остались с Анной Александровной. Спарингов в столь юном возрасте пока нет, занятия строятся на общей физической подготовке и отработке базовых элементов и комбинаций.
Акробатика
Помимо тхэквондо, мы берем для Захара и Серафима индивидуальные тренировки по акробатике в «Fitfashion Ginza». Мы сами тренируемся в этом зале, и нам удобно водить сюда парней. Тренера зовут Ильнур, и братья от него в восторге. Акробатика настолько их увлекла, что есть мысль отдать ребят в спортивную школу: на ту же акробатику или спортивную гимнастику. У нас нет мысли делать из них профессиональных спортсменов (если они конечно сами этого не захотят), но раз уж им нравится, будет правильно дать возможность попробовать себя. Гимнастическая либо акробатическая база в детстве – это спортивное телосложение, хороший обмен веществ, сила, гибкость, ловкость, выносливость и целый арсенал всевозможных трюков. Что для мальчишек важно в любом возрасте.
Творчество
Захар и Серафим посещают Школу юных архитекторов. Буквально в мае мы узнали от друзей, что на Рылеева, 10, есть такой кружок при архитектурном бюро «Борщ». Мы сходили на разведку, и братья Смольные влюбились с первого взгляда. На занятиях ребята изучают архитектурные стили, смотрят обучающие видео, конструируют макеты и презентуют проекты. Летом в Школе архитекторов каникулы, но Захар и Серафим очень ждут, когда же снова начнутся занятия. Очень удобно, что занятия проводятся в выходные, иначе не было бы шансов вписать их в наш насыщенный график.
Отдых
Мы из тех семей, что разбегаются утром по своим большим и маленьким делам и воссоединяются только вечером – не проводим 24 часа в сутки рядом со своими детьми. Но как только наступают выходные, мы стараемся максимально качественно провести эти два дня. Один из наших любимых видов семейного отдыха – спонтанные автомобильные путешествия. Это когда просыпаешься рано утром, прыгаешь в машину вместе с детьми и наспех собранной сумкой, берешь в магазине два больших капуччино и уже по пути решаешь, куда же поехать.
Так, этим летом мы объездили практически всю Карелию: ночевали в домике на воде, ловили форель, ходили вдоль Ладожских островов на моторной лодке, ели вкуснейшую уху на сливках, исследовали мраморный карьер Рускеала. О том, как мы отдыхали в Карелии и сколько интересных мест (баз отдыха, кемпингов, отелей, туристических маршрутов) мы для себя открыли, можно написать еще листов пять. Но это уже совсем другая история.
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