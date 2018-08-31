Василий и Юлия Смольные о воспитании: «Дети поняли, что родители выглядят классно благодаря спорту и питанию»

Так сложилось, что наша семья для многих родителей служит ориентиром. Захар и Серафим Смольные – настоящая команда, слаженный творческий тандем, иногда ОПГ. И мы, мама и папа Смольные, с большими удовольствием поделимся информацией о том, как развиваем ребят, какие учебные заведения, а также спортивные (и неспортивные) секции для них выбрали.

Образование

Дети посещают английский детский сад «Взмах» на 10-й Советской улице (старший Захар этим летом выпустился). Мы хотели с детства привить ребятам интерес к иностранным языкам, и у нас это получилось. Здорово, что они учат английский не сидя за партой, а общаясь на нем во время занятий, игр, театральных постановок. А регулярные концерты – отдельная история. Это же чистой воды Бродвей!

Когда Захар и Серафим были совсем крохами, мы задались вопросом, как выбрать сад, в котором детям будет хорошо? Как понять, сможет ли он дать им необходимые знания, навыки, умение общаться и взаимодействовать с людьми? Скажем честно, выбирали недолго, хотя частных детских садов на любой вкус и цвет сейчас полным-полно. Составили список критериев, выписали все подходящие варианты (их оказалось не так уж много), обзвонили – и уже на этом этапе поняли, что пойдем во «Взмах».

Захару исполнилось 6 лет, и мы можем с уверенностью сказать, что к школе он готов на 100%. С такой подготовительной базой, как в нашем саду, можно в космос лететь! По поводу того, куда же его отдать учиться дальше, у нас тоже не дергался глаз от нервов. Идем мы в ту самую школу «Взмах» на Трамвайном проспекте (частную, с углубленным изучением английского языка), к которой относится и наш детский сад. Нас очаровали преподавательский состав, прогрессивный подход к образованию и совершенно особенная «взмаховская» атмосфера. Школе уже 28 лет, каждый шестой ее выпускник — медалист, а в старших классах делается акцент на экономике и бизнесе. Наш будущий первоклассник уже на низком старте, ну а мы до сих пор не можем поверить, что скоро в школу.