Смольные, Буланова, Ткачуки о том, куда отдать учиться детей

Юлия и Василий Смольные, основатели проекта «Бешеная сушка» Так сложилось, что наша семья для многих родителей служит ориентиром. Захар и Серафим Смольные – настоящая команда, слаженный творческий тандем, иногда ОПГ. Они посещают английский детский сад «Взмах» на 10-й Советской улице. Мы хотели с детства привить ребятам интерес к иностранным языкам, и у нас это получилось. Здорово, что они учат английский не сидя за партой, а общаясь на нем во время занятий, игр, театральных постановок. Регулярные концерты – отдельная история. Это же чистой воды Бродвей! Старшему Захару исполнилось 6 лет, и мы можем с уверенностью сказать, что к школе он готов на 100%. Поступил он в школу «Взмах», к которой относится наш детский сад, — это частная школа, которой уже 28 лет, каждый шестой ее выпускник — медалист, а в старших классах делается акцент на экономике и бизнесе. Один из самых частых вопросов, которые нам задают: «Как вы приучаете парней к спорту?» На самом деле никак. Мы своим примером даем понять, что спорт – неотъемлемая часть жизни. Парни иногда участвуют в наших тренировках, когда мы занимаемся дома. Маленькими они воспринимали мамины «поскакушки» и «ритуальные танцы» на фитнес-коврике как веселую игру. Как только у старшего появился интерес к спорту, мы занялись поиском спортивной секции, которая пришлась бы по душе юному спортсмену, а затем, возможно, и его младшему брату. Поиски привели нас на Литейный, 11, в школу «Taekwondo-Spb». Мы возим ребят на тренировки два раза в неделю. Захар тренируется уже два с половиной года и в мае получил желто-зеленый пояс. Серафим начал полгода назад. Спарингов в столь юном возрасте пока нет, занятия строятся на общей физической подготовке и отработке базовых элементов и комбинаций. Помимо тхэквондо, мы берем для Захара и Серафима индивидуальные тренировки по акробатике в «Fitfashion Ginza». Мы сами тренируемся в этом зале, и нам удобно водить сюда парней. Акробатика настолько их увлекла, что есть мысль отдать ребят в спортивную школу: на ту же акробатику или спортивную гимнастику. У нас нет мысли делать из них профессиональных спортсменов (если они конечно сами этого не захотят), но раз уж им нравится, будет правильно дать возможность попробовать себя. Гимнастическая либо акробатическая база в детстве – это спортивное телосложение, хороший обмен веществ, сила, гибкость, ловкость, выносливость и целый арсенал всевозможных трюков. Что для мальчишек важно в любом возрасте. Захар и Серафим посещают Школу юных архитекторов. Буквально в мае мы узнали от друзей, что на Рылеева, 10, есть такой кружок при архитектурном бюро «Борщ». Мы сходили на разведку, и братья Смольные влюбились с первого взгляда. На занятиях ребята изучают архитектурные стили, смотрят обучающие видео, конструируют макеты и презентуют проекты. Летом в Школе архитекторов каникулы, но Захар и Серафим очень ждут, когда же снова начнутся занятия. Очень удобно, что занятия проводятся в выходные, иначе не было бы шансов вписать их в наш насыщенный график».