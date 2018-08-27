Во всех петербургских школах с 1 сентября появится профессиональная охрана, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя городского Комитета по образованию Жанну Воробьеву.

«Охрана объектов образования будет обеспечиваться полностью за счет бюджета города, без привлечения средств родителей», — отметила она.

Воробьева также отметила, что с 17 сентября профессиональная охрана начнет работать в учреждениях дополнительного образования. До этого власти города решили установить во всех школах металлоискатели.