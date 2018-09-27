Как ученый Олег Глотов обнаружил «блокадный ген»?

Как вы пришли к изучению генов блокадников?

Меня интересовали исследования генов частых заболеваний, я углубился в вопрос изучения сахарного диабета, а уже оттуда вышли темы старения и блокады — они связаны с обменом веществ.

Вы искали секрет долголетия?

Можно сказать и так — мы работали с долгожителями в доме престарелых на Удельной. Брали у них кровь, изучали ДНК и сравнивали с анализами людей средних лет: если какой-то вариант в гене у пожилых встречался чаще, связывали его с продолжительностью жизни. Мы поняли важную вещь: у нас есть возрастные рубежи. Например, до 75 лет высок риск кардиологических проблем, но если человек, имеющий генетическую предрасположенность к ним, доживает до этого возраста, то потом шанс их возникновения стремительно уменьшается. То же и с онкологией, но здесь цифра выше — где-то около 90 лет. То, что прежде угрожало жизни, начинает работать на пользу организму — такой парадокс долголетия.

А удалось ли выяснить, что же помогает людям жить долго?

Здесь все просто: процентов на шестьдесят качество и продолжительность жизни зависят от умеренного и подходящего конкретному человеку питания — ни спорт, ни таблетки не имеют такого влияния на организм, как правильная еда. Нужно ограничивать калорийность, но следить за тем, чтобы в рационе были все необходимые питательные вещества.

Вы выявили генетические причины выживания блокадников?

Мы подумали: если ограничение питания влияет на продолжительность жизни, то могло ли это способствовать выживанию в экстремальных условиях? Мы собрали жителей блокадного Ленинграда и сравнили с их ровесниками, не переживавшими ничего подобного. Обнаружили, что отличие есть — в первую очередь оно связано с врожденным замедленным метаболизмом. То есть выжить блокадникам помогли в том числе и индивидуальные особенности.

Были ли различия между теми, кто пережил в блокаде одну зиму, и теми, кто провел в осажденном городе все 872 дня?

Нет, и об этом очень важно говорить, потому что чиновники обсуждали, стоит ли предоставлять льготы тем, кто эвакуировался в числе первых. Я считаю, что стоит, потому что основным фильтром и главным испытанием стала первая зима — после нее отсев был уже минимальный. Даже несколько месяцев голода серьезно сказались на здоровье всех наших испытуемых.