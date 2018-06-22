Петербургские студенты сделали первый российский солнцемобиль. Его уже протестировали в Сочи
Студенты петербургского Политеха построили первый в России автомобиль, который работает ена солнечной энергии. «Солнцемобиль» уже протестировали в Олимпийском парке Сочи. Он проехал два круга трассы «Сочи Автодром», преодолев расстояние 11 километров. За рулем был гонщик команды SMP Racing Дэвид Маркозов.
В июле разработка молодых петербурдцев примет участие в соревновании American Solar Challenge, где нужно будет проехать дистанцию, используя только солнечную энергию.
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