Петербургские студенты сделали первый российский солнцемобиль. Его уже протестировали в Сочи

Студенты петербургского Политеха построили первый в России автомобиль, который работает ена солнечной энергии. «Солнцемобиль» уже протестировали в Олимпийском парке Сочи. Он проехал два круга трассы «Сочи Автодром», преодолев расстояние 11 километров. За рулем был гонщик команды SMP Racing Дэвид Маркозов.