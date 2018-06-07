СПбГУ, Политех и ИТМО укрепили позиции в рейтинге лучших вузов мира по версии QS

Двадцать семь российских вузов вошли в рейтинг (и даже улучшили свои позиции) лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS), сообщает ТАСС. Среди них три петербургских вуза.

Среди российских вузов самое высокое место занял МГУ (90-я строчка). За ним идет СПБГУ, поднявшийся в этом году на пять строчек вверх и занявший 235-е место. В университетах отмечают, что рейтинг отечественных университетов улучшился из-за новых образовательных программ и активного международного сотрудничества.

В список также попали петербургский Политех (404) и ИТМО (511-520).

При составлении рейтинга аналитики учитывают академическую репутацию университета, репутацию у работодателей, соотношение преподавателей и учеников, цитируемость, наличие иностранных преподавателей и студентов.