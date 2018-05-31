«Деньги – это ерунда»!: Олег Тиньков и Владимир Познер спорят о будущем России

Я хотел бы начать с поверхностного вопроса: я увидел, что ваша фамилия написана в конце буквой «в», а вы подписываетесь двумя «ф». Почему?

Эта история началась в Петербурге, когда я делал свой первый ресторан-пивоварню. Мне поставлял оборудование немец Ваксманн. Он спросил: «А как ты назовешь пиво?» Я ответил: «Не знаю. Наверное, "Наше пиво". Он ответил: «Что за странное название? У нас все в Германии называют своим именем, иначе ты не несешь ответственность за качество своего продукта». Я говорю: «Хорошо, я подумаю». Но это был бандитский Петербург, 1990-е, страшно, все скрывались, не хотели афишировать себя, потому что можно было нарваться на проблемы. И я нашел компромиссное соломоново решение. Я добавил два «ф» на всякий случай – вроде бы и моя фамилия, а вроде и нет. Есть много мифов о том, что я у кого-то подсмотрел это, но правда в том, что тот немец меня убедил, но я все-таки испугался. Сейчас сделал бы с «в».

А теперь другой поверхностный вопрос. Почему на вашем гербе единорог – сказочное животное? И почему на второй его части рука с мечом?

На самом деле, в этой геральдике никакого смысла нет. Объясню. У нас был директор по маркетингу, хороший парень, он работал в Петербурге в Публичной библиотеке. И он где-то откопал, что Тиньков – это дворянский род. Я потом начал проверять, оказалось, это действительно так. Я родился в Сибири, мои родственники были сосланы туда Сталиным. Они были богатыми людьми, и мой сотрудник даже нашел герб рода – его я и взял себе. Никогда не пытался разобраться, что это значит. Единственное, там добавился год – тысяча семьсот какой-то. И я долго не понимал, зачем мой сотрудник его там указал. А несколько лет назад приехал в Италию на пивоварню Guinness и увидел там на гербе ровно эту же дату – он просто ее украл.

И последний поверхностный вопрос. Ваш слоган: «Дальше действовать будем мы». Почему-то мне это напомнило Остапа Бендера, который сказал: «Командовать отрядом буду я». Есть что-то общее между вами и Бендером?

Разве что цвет шарфа и туфель. Нет, на самом деле, эта цитата из песни глубоко любимого мною и уважаемого всеми певца, композитора и поэта Виктора Цоя. Конечно же, это был лозунг моего поколения – все песни «Кино», а особенно эта. Я считаю, что перестройка и все, что случилось – это сделал Виктор Цой. Потому что он заявил во всеуслышание то, о чем мы думали. «Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять». Все его фразы – лозунги моего поколения. Это то, что подточило Советский Союз окончательно. Мы выросли на улице, и я вышел в Петербурге на Дворцовую площадь в 1991 году. Для меня Цой – это великий герой, и я горжусь, слоган моей организации – его цитата.