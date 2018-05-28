Об опасностях новых технологий

Герман Греф: Недавно я изучил так называемый Tor – «черный интернет». Там можно купить документы, неотличимые от настоящих, наркотики, любое оружие – прекрасные гранаты немецкого производства, например. Все просто: вы нажимаете, оплачиваете, вам доставляют товар. Самое главное, что здесь все анонимны, и пока не изобретен способ вычислить злоумышленников. Здесь отмываются деньги, заказываются кибератаки и взломы личных страниц, люди продаются в секс-рабство.

Многие видят основной риск транзитного мира в монополизации, концентрации рыночной власти, разрушении традиционных экономических моделей. Но, может быть, мы боимся не того и нам стоит подумать о цифровой вседозволенности? Каковы риски?

Нассим Талеб: Все ждут от меня негатива, но я вас разочарую. Есть много позитива в противовес. Я работаю с хрупкостью, все хрупкое рано или поздно сломается, но появится что-то новое. Например, на смену настольным компьютерам пришли ноутбуки, ноутбукам – планшеты. Этот стакан делается уже 4000 лет по одной и той же технологии, но сейчас в Китае их производство стоит копейки. Мы идем к миру, который не обязательно негативен.

Цифровые технологии, социальные медиа – кажется, что это ново, но это не так. Никогда в истории люди не садились перед экраном просто так, они всегда реагировали на информацию, которую получали, но раньше они не делали это публично. Социальные сети меняют даже политику, так пришел к власти Трамп, итальянское правительство. Хорошо, когда технологии что-то разрушают.

Ну а сейчас немного отрицательных сторон. Все, что растет слишком быстро, будет иметь негативные последствия. Развитие должно быть поступательным. Посмотрите на природу – эволюция происходит крайне медленно, но зато она идет уже тысячи лет. Нужно беспокоиться, когда что-то развивается скачками. Не потому что рост – это плохо, а потому что вы не сохраняете прежние наработки. Если эволюция будет слишком быстрой, виды вымрут.

Питер Диамандис: Я не думаю, что мы можем выбирать и говорить, например: «Давайте в следующем году будем расти на 50%?». Мы на беговой дорожке, технологии развиваются, скорости увеличиваются, и люди ничего не могут с этим сделать, зато открываются новые возможности. Скоро весь мир будет подключен к интернету, динамика будет еще быстрее, и мы изменим представление о том, что такое общество. Мы будем по-новому воспитывать детей, оценивать правительство, компании будут меняться.