Андрей Курпатов: «Майндфулнесс вам уже не поможет»

Вот и до петербуржцев докатилась волна «осознанности». Горожане, измученные стрессом, скукой и скроллингом новостей, наконец-то могут воспользоваться «новейшими достижениями коучинга» и «последним словом в психологии личностного развития»: их ждет всеисцеляющий майндфулнес.

Интересно проследить динамику — все ведь не просто так. Помните, как когда-то был невероятно популярен LiveJournal с его длинными, прочувствованными текстами? Как потом его заменили ситуативный Facebook и «ВКонтакте» с демотиваторами. А потом случились «Твиттер», YouTube и «Инстаграм», в которых можно вообще ничего не писать.

То есть наши мозги последовательно выбирали упрощение — меньше текста, больше интуитивно понятных образов и просто движущиеся картинки. Выбор ребенка — его незрелого мозга — в такой ситуации очевиден. Но выбирают эти игрушки теперь уже не дети, а вполне себе половозрелые граждане. Это симптом: наши мозги, страдающие от цифровой зависимости и отравленные информационным шлаком, перестали «тянуть». Им сложно удерживать внимание и все сложнее дается погружение в тему. Наши утомленные мозги ищут что попроще и повеселее, а этого добра теперь — хоть отбавляй.

Поэтому не удивляйтесь, глядя на эволюцию «психотехник». Еще совсем недавно коучи всех видов и мастей разросшегося как на дрожжах инфобизнеса предлагали потенциальным интересантам разнообразные кайдзены, рассказывали им про «искусство переговоров», «ценностное видение», «личностный рост» и «системное мышление», прописывали нуждающимся когнитивную психотерапию и тренинги эмоционального интеллекта.

Но прошли те нагруженные смыслом времена — не тянет больше мозг современного человека столь невероятной сложности. Впрочем, и она-то, положа руку на сердце, особой сложностью не отличалась, а тут уж и вовсе — примитивность и швах. Забавно видеть, как обычный аутотренинг, пользовавшийся в свое время большой популярностью в советских психиатрических больницах и именовавшийся «медитацией» в архаичных религиозных практиках, обретя гордое имя «майндфулнес», покорил топ-менеджмент крупнейших корпораций и стал чуть ли не главным признаком продвинутости.