Школа Masters проведет неделю бесплатных лекций и мастер-классов об искусстве новых медиа

В Петербурге с 23 по 26 мая пройдет неделя МАММ, главной темой которой станет «Искусство новых медиа. Теория и практика». В лекционных залах школы Masters пройдут выступления и мастер-классы ведущих кураторов и художников Мультимедиа Арт Музея, а также преподавателей Московской школы фотографии и мультимедия им. А. Родченко.

Гости мероприятий узнают, какой путь прошли технологические искусства в XX и XXI веках: за четыре дня лекций, дискуссий и практических мастер-классов лекторы ответят на все основные вопросы, касающиеся искусства новых медиа — что отличает медиаарт от других видов искусства? Почему мы изучаем медиаарт как отдельный вид современного искусства? Каковы его специфические особенности и многие другие.