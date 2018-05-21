Школа Masters проведет неделю бесплатных лекций и мастер-классов об искусстве новых медиа
В Петербурге с 23 по 26 мая пройдет неделя МАММ, главной темой которой станет «Искусство новых медиа. Теория и практика». В лекционных залах школы Masters пройдут выступления и мастер-классы ведущих кураторов и художников Мультимедиа Арт Музея, а также преподавателей Московской школы фотографии и мультимедия им. А. Родченко.
Гости мероприятий узнают, какой путь прошли технологические искусства в XX и XXI веках: за четыре дня лекций, дискуссий и практических мастер-классов лекторы ответят на все основные вопросы, касающиеся искусства новых медиа — что отличает медиаарт от других видов искусства? Почему мы изучаем медиаарт как отдельный вид современного искусства? Каковы его специфические особенности и многие другие.
Среди лекторов — искусствовед и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, доктор философии, начальник научно-образовательного отдела ГЦСИ и лауреат премии «Инновация» Антонио Джеуза, руководитель мастерской «Новые Медиа» в Московской школе фотографии и мультимедиа Аристарх Чернышев, американский режиссер и драматург Стивен Сакс и многие другие.
Вход на все мероприятия бесплатный, необходима предварительная регистрация. С полной программой недели можно ознакомиться здесь.
Напомним, основатель школы Masters Полина Бондарева вошла в число 50 людей, изменивших Петербург: идеолог образовательного проекта нового типа собрала команду мечты лекторов по истории искусств с Дмитрием Озерковым, Олесей Туркиной, Иваном Чечотом, Ольгой Хорошиловой и Галиной Габриэль в авангарде и за год организовала больше 500 лекций, включая «гастроли» преподавателей по России и Европе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.