В Петербурге стартовала запись на «Тотальный диктант»

4 апреля Петербурге началась запись на ежегодную образовательную акцию "Тотальный диктант". Само мероприятие пройдет 14 апреля на 84 площадках в городе и Ленобласти, включая Университет ИТМО и СПБГУ.

К вечеру зарегистрироваться успели уже почти 3500 человек. Записаться можно в личном кабинете на сайте totaldict.ru . Для пожилых людей, которые не смогут сделать этого самостоятельно, работает открытая линия. Волонтер готов будет помочь им с 12 до 18 часов.

Акцию "Тотальный диктант" проводят ежегодно по всему миру, для популяризации русского языка и повышения грамотности. В этом году текстом для диктанта станет отрывок из еще неопубликованного романа Гузель Яхиной. Традиционно диктанту предшествуют открытые подготовительные занятия.